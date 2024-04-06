VPN安全｜17款藏PROXYLIB病毒 用戶個人資料或被盜取

VPN （虛擬私人網絡）使用人數愈來愈多，使用VPN的理由不外乎是，北上時需要「翻牆」、可以觀看受地區限制的影片或只是希望能夠保護網絡安全。不過 VPN 服務提供者繁多，胡亂下載沒有信譽的程序使用隨時適得其反！

VPN 本來的用途是建立私用網絡連線，遮蔽用戶 IP 地址，保護用戶私人資料，從而進行安全的網絡活動；近來由於新晉的 AI 服務如 ChatGPT 等的使用都屏蔽了香港用戶，香港人要用 VPN 又多了一個理由。但選擇 VPN 也要加倍注意，不少免費的 VPN 本來已有比較大的風險，例如可能會暗藏病毒、私人線上活動被追蹤、用戶個人資料洩漏、甚至被出售個人資料。