VPN安全｜17款藏PROXYLIB病毒 用戶個人資料或被盜取

VPN （虛擬私人網絡）使用人數愈來愈多，使用VPN的理由不外乎是，北上時需要「翻牆」、可以觀看受地區限制的影片或只是希望能夠保護網絡安全。不過 VPN 服務提供者繁多，胡亂下載沒有信譽的程序使用隨時適得其反！
VPN 本來的用途是建立私用網絡連線，遮蔽用戶 IP 地址，保護用戶私人資料，從而進行安全的網絡活動；近來由於新晉的 AI 服務如 ChatGPT 等的使用都屏蔽了香港用戶，香港人要用 VPN 又多了一個理由。但選擇 VPN 也要加倍注意，不少免費的 VPN 本來已有比較大的風險，例如可能會暗藏病毒、私人線上活動被追蹤、用戶個人資料洩漏、甚至被出售個人資料。
較早前根據資安公司 Human Security 團隊「Satori」的調查表示。有28款應用程式，內藏有「PROXYLIB」的惡意程式，其中有 17 款皆為 VPN。如果不幸在手機中安裝並啟動這些受感染的 Apps，不但有可能被黑客盜取手機內的個人資料，手機甚至會成為「疆屍」裝置，替黑客執行網絡攻擊。
藏有「PROXYLIB」惡意程式的 Apps 清單
- Run VPN
- Byte Blade VPN
- Fast Fly VPN
- Fast Fox VPN
- Fast Line VPN
- Speed Surf
- Quick Flow VPN
- Shine Secure
- Swift Shield VPN
- Turbo Track VPN
- Turbo Tunnel VPN
- Yellow Flash VPN
- VPN Ultra
- Lite VPN
- Secure Thunder
- Sample VPN
- Oko VPN
- Anims Keyboard
- Android 12 Launcher (by CaptainDroid)
- Android 13 Launcher (by CaptainDroid)
- Android 14 Launcher (by CaptainDroid)
- CaptainDroid Feeds
- Free old Classic Movies (by CaptainDroid)
- Phone Comparison (by CaptainDroid)
- Funny Char Ging Animation
- Limo Edges
- Phone App Launcher
- Blaze Stride