Watch 10th Anniversary Edition 華為智能手錶聖誕節內地上市

隨著 Nova 15 系列手機登場，華為同步推出了備受矚目的 Watch 10th Anniversary Edition 智能手錶。作為華為智能手錶家族十周年的紀念之作，這款新品不僅承襲經典設計，更注入多項升級技術。

雖然外觀上與 Watch 5 系列手錶相似，但 Watch 10th Anniversary Edition 可視為其高端版本，最大特色在於採用扭織尼龍硅膠複合錶帶，並提供獨特的藍色配色方案，整體質感更為精緻。手錶提供 46mm 與 42mm 兩種尺寸選擇，錶帶及旋轉錶冠上均刻有「10」字樣徽標，彰顯十週年紀念意義。

規格包括46mm及42mm尺寸

兩款尺寸在材質上有所區別，46mm 版本採用鈦合金錶殼及錶盤，而 42mm 版本則配備 940L 不鏽鋼錶殼與錶盤。值得一提的是，此手錶搭載 X-TAP 技術，並內置基於盤古與 DeepSeek 架構的 AI 迷你模型，有效提升人工智能處理算法的效率與能力，為用戶帶來更流暢的智慧體驗。