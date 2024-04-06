Web3遊戲《Cards Ahoy!》發布　結合Meme卡牌及區塊鏈創新手遊

香港Web3嘉年華於4月6日至9日在灣仔會展舉行，場內有多個圍繞區塊鏈、元宇宙及Web3等有關的單位及機構展覽，以及邀請到重量級嘉賓進行演講和研討。其中一個由Metalist Game開發的Web3策略卡牌手機及平板遊戲《Cards Ahoy!》 ，於嘉年華首天正式發布，為Web3遊戲帶來一個最新選擇。

MEME卡牌手遊 《Cards Ahoy!》在開發中曾進行公開測試，預約人數超過200萬，測試代幣CAC在opBNB交易平台的交易量名列榜首，NFT市場總交易額超過115萬USDT，最高單卡交易價值達到6,000 USDT。遊戲在3月27日全球上線當天，曾在香港App Store排名第二，關注度極高。 這個策略卡牌遊戲，玩家透過收集各種Meme卡牌，與世界各地的玩家對戰並贏得獎勵。各張卡牌分為動物、植物及殭屍陣容，亦有不同屬性及技能，當中不乏親切的MEME角色如肌肉柴及Pepe蛙，亦有跟另一款著名遊戲《永劫無間》聯乘的角色卡，玩家可以儲起或售賣卡牌。

USDT交易 每一次對戰關卡只需60秒，亦可以加速快轉及自動遊玩，整個對戰過程爽快好玩。除了跟隨機的玩家對戰，亦可以開設房間與朋友對打，而且有不同對戰模式，可玩性很高。遊戲畫面雖然簡單但精美，遊玩過程輕鬆容易，即使不熟悉打機都很快上手。 在遊戲中設有商店及錢包，將區塊鏈技術，通過NFT為遊戲內的資產賦予真正的價值。例如抽盲盒或對戰所得的珍貴稀有卡牌和道具，可以透過交易成為USDT。遊戲可以免費下載遊玩，購買$288的門票可以解鎖錢包、交易市場等多項功能，亦有盲盒及任務可以參與，課金後獲得稀有卡牌的機會更高。