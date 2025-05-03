WhatsApp打電話都得　HONOR Pad X9a平板入門抵玩

平板用上11.5吋2.5K屏幕，解像度2000×1200，顯示效果清晰細膩。120Hz刷新率令滑動畫面更流暢，睇片同打機體驗都不錯。屏幕具備護眼功能，長時間使用都冇咁易眼攰，適合鍾意煲劇的用家。

HONOR Pad X9a採用全金屬機身設計，重量475g，厚度6.77mm，拿上手感覺輕巧。相比同尺寸平板，便攜性算不錯，放入背囊帶出街都唔會太重。機身做工幾紮實，冇廉價塑料感，以這個價位來說算交足功課。

HONOR近日於香港推一款定價開價$1,799起的平價平板電腦”HONOR Pad X9a”，該平板LTE版支援4G網絡，所以可以用來打電話及使用WhatsApp。而今次就同大家試玩這款平板電腦。

HONOR Pad X9a屏幕開孔部份設有500萬像前置鏡頭，機背搭載了800萬像主鏡，機身兩側都設有雙揚聲器，機側設有SIM卡卡槽。，並提供LTE上網及撥號功能。另外該平板預裝Magic OS 9.0，256GB ROM版本扣除Magic OS系統仍有228GB ROM 供用戶使用。

該平板採用配備Snapdragon 685處理器，內建8GB (4+4）+ 256GB ROM，搭載500萬像主鏡及500萬像自拍鏡頭，電池容量為8300mAh。充電速度尚可。不過要留意，這款定位入門至中階，唔好期望可以流暢運行大型遊戲。於 AnTuTu 得分達372,158分。