熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 日本地震 流感 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 木屋燒烤
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-01-06 08:00:23

Whatsapp新功能教學｜一招堵截詐騙電話唔駛煩　打錯訊息限時內可更正

分享：

Whatsapp新功能2023｜嚴選最實用八大功能 其中一項有助堵截詐騙電話

為配合用戶需要和提升私隱度，Whatspp每年都會推出新功能。今年WhatsApp合共推出了20多項新功能。現推介八項最實用、最方便的WhatsApp新功能，其中一項更有效堵截詐騙電話。

1.單次收聽語音訊息

早年WhatsApp推出了「閱後即刪」功能，但只限於相片和影片。現推出語音版本的「聽後即刪」功能，當對方聽完語音訊息後就會刪除掉，可以放心分享秘密。與之前「閱後即刪」相片和影片一樣，「聽後即刪」的語音訊息上會顯示「一次性」圖示，代表只能播放一次。只要在錄音時輕輕按下錄音符號並向上拉，再按下「1」字即開啓了此功能。

2. 支援兩個Whatsapp帳號在同一裝置上（只限Android用戶）

很多人都不喜歡把私人訊息與工作訊息混在一起，以往的解決方法是使用2部電話。今年WhatsaApp在Android推出同時使用兩個 WhatsApp 帳戶登入的功能。用戶可隨時切換帳戶，從此私人訊息和工作訊息都可以在同一部裝置上接收到。

如要設定第二個帳戶，你需要有第二個手機號碼和第二張 SIM 卡，或支援雙卡或 eSIM 卡的手機。打開 WhatsApp 設定，然後點擊名稱旁的箭頭，再點擊「新增帳戶」即可。

多部手機共用一個WhatsApp帳號

3.多部裝置共用一個WhatsApp帳號

現時可以將WhatsApp帳號登入最多四部額外裝置，包括平板電腦和桌面電腦，與手機同步按收訊息，適合打工仔使用。另外此功能也方便WhatsApp商業帳號，可以讓員工們直接使用同一個 WhatsApp Business 帳戶接收訊息，增加工作效率。

Ad Block

4.投票功能

投票功能可用於群組內及單獨對話使用。打開對話後，點擊左邊的「+」號，選擇意見調查。輸入問題及選項，發起人可輸入最少一項選項，最多十二項，再決定投票人可否選擇多個答案，最後按傳送便能開始投票。所有人均可即時查閱投票結果，特別適合大一群朋友選日子聚會時使用。

5.過濾未知來電者

現時的詐騙電話會透過Whatsapp視像電話來行騙，即使封鎖用戶也無法徹底解決問題。WhatsApp最新的隱私保護功能，可以將未知來電者設為靜音。啓用這項功能後，有不明來電時都不會響起鈴聲，但仍會顯示在「來電」清單中，讓用戶了解來電情況。

打開「設定」，點擊「私隱」，再點按私隱檢查的「開始檢查」，點選將未知來電者設為靜音即可。

Ad Block

6.訊息編輯功能

相信人人都試過不小心打錯字的經驗。如果跟朋友聊聊天，打錯字可能也沒問題。但如果在工作上的訊息溝通打錯字，很容易造成誤會。

現時只需長按已傳送的訊息，就能從選單中選擇「編輯」。編輯後的訊息旁邊會顯示「已編輯」，讓對方能清楚知道內容有更正。但編輯功能最多只有15 分鐘，過後便無法修改訊息內容。

訊息編輯功能

7.即時視像訊息

WhatsApp的語音訊息改變了通訊方法，可以更快更直接地傳達訊息。今年推出了全新的即時視像訊息，用戶可以在對話框中錄製和分享最長 60 秒的短片。

傳送視像訊息方法簡單，像傳送語音訊息一樣。首先點按錄音標示，切換到視像模式，之後長按視像標示便開始錄影，放手就能傳送視像訊息。對方收到視像訊息時，會自動靜音播放，點按影片才會播放聲音。

Ad Block

即時視像訊息

8.自製Whatsapp貼圖Sticker（只限IOS用戶）

只要你是IPHONE用戶，並把電話系統升級至iOS 16，就能輕鬆製作WhatsApp貼圖。

首先在iphone「相片」應用程式內選擇相片，長按相片中的主體，直至看到主體和背景分開，達成「退地」效果。

之後一邊按住已「退地」的主體，一邊打開WhatsApp對話。當打開對話框後，並看到退地主體旁邊出現綠色加號，便可以在對話框內任何位置放手，即完成自製貼圖，更可儲存到貼圖庫供日後使用。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受