Whatsapp新功能教學｜一招堵截詐騙電話唔駛煩　打錯訊息限時內可更正

Whatsapp新功能2023｜嚴選最實用八大功能 其中一項有助堵截詐騙電話

為配合用戶需要和提升私隱度，Whatspp每年都會推出新功能。今年WhatsApp合共推出了20多項新功能。現推介八項最實用、最方便的WhatsApp新功能，其中一項更有效堵截詐騙電話。

1.單次收聽語音訊息 早年WhatsApp推出了「閱後即刪」功能，但只限於相片和影片。現推出語音版本的「聽後即刪」功能，當對方聽完語音訊息後就會刪除掉，可以放心分享秘密。與之前「閱後即刪」相片和影片一樣，「聽後即刪」的語音訊息上會顯示「一次性」圖示，代表只能播放一次。只要在錄音時輕輕按下錄音符號並向上拉，再按下「1」字即開啓了此功能。

2. 支援兩個Whatsapp帳號在同一裝置上（只限Android用戶） 很多人都不喜歡把私人訊息與工作訊息混在一起，以往的解決方法是使用2部電話。今年WhatsaApp在Android推出同時使用兩個 WhatsApp 帳戶登入的功能。用戶可隨時切換帳戶，從此私人訊息和工作訊息都可以在同一部裝置上接收到。 如要設定第二個帳戶，你需要有第二個手機號碼和第二張 SIM 卡，或支援雙卡或 eSIM 卡的手機。打開 WhatsApp 設定，然後點擊名稱旁的箭頭，再點擊「新增帳戶」即可。

多部手機共用一個WhatsApp帳號

3.多部裝置共用一個WhatsApp帳號 現時可以將WhatsApp帳號登入最多四部額外裝置，包括平板電腦和桌面電腦，與手機同步按收訊息，適合打工仔使用。另外此功能也方便WhatsApp商業帳號，可以讓員工們直接使用同一個 WhatsApp Business 帳戶接收訊息，增加工作效率。

4.投票功能 投票功能可用於群組內及單獨對話使用。打開對話後，點擊左邊的「+」號，選擇意見調查。輸入問題及選項，發起人可輸入最少一項選項，最多十二項，再決定投票人可否選擇多個答案，最後按傳送便能開始投票。所有人均可即時查閱投票結果，特別適合大一群朋友選日子聚會時使用。

5.過濾未知來電者 現時的詐騙電話會透過Whatsapp視像電話來行騙，即使封鎖用戶也無法徹底解決問題。WhatsApp最新的隱私保護功能，可以將未知來電者設為靜音。啓用這項功能後，有不明來電時都不會響起鈴聲，但仍會顯示在「來電」清單中，讓用戶了解來電情況。 打開「設定」，點擊「私隱」，再點按私隱檢查的「開始檢查」，點選將未知來電者設為靜音即可。

6.訊息編輯功能 相信人人都試過不小心打錯字的經驗。如果跟朋友聊聊天，打錯字可能也沒問題。但如果在工作上的訊息溝通打錯字，很容易造成誤會。 現時只需長按已傳送的訊息，就能從選單中選擇「編輯」。編輯後的訊息旁邊會顯示「已編輯」，讓對方能清楚知道內容有更正。但編輯功能最多只有15 分鐘，過後便無法修改訊息內容。

訊息編輯功能

7.即時視像訊息 WhatsApp的語音訊息改變了通訊方法，可以更快更直接地傳達訊息。今年推出了全新的即時視像訊息，用戶可以在對話框中錄製和分享最長 60 秒的短片。 傳送視像訊息方法簡單，像傳送語音訊息一樣。首先點按錄音標示，切換到視像模式，之後長按視像標示便開始錄影，放手就能傳送視像訊息。對方收到視像訊息時，會自動靜音播放，點按影片才會播放聲音。

即時視像訊息