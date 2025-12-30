WhatsApp新功能｜全新2026年貼紙、視像通話特效

新年是WhatsApp一年之中最重要的一天，每年這天，用戶與親友的訊息量和通話量都刷出新紀錄。平日WhatsApp處理超過1000億個訊息和超過20億次通話；而在全球各地迎接新年的24小時之間，這些數字都會再創新高。準備踏入2026年，WhatsApp特別推出了幾項新功能，分享新年的喜慶時光。

新年特別貼圖及動畫 WhatsApp特別預備了2026年最新貼圖集，可分享迎接新一年的喜悅。另外視像通話亦加入了全新特別效果，在視像通話期間點按特效圖示，即可加入煙花、彩紙和星星的動畫，更加歡樂。即將重新推出特別心情回應，可使用彩紙表情符號，對訊息傳送心情回應時呈現。最特別是WhatsApp有史以來首次在動態更新推出動畫貼圖，用戶可盡情使用2026年特別版面和動畫貼圖迎接新年。

活動搞手必用功能 如果負責籌劃新年活動，不妨參考WhatsApp提供的貼士，可更順暢地在群組對話中作規劃： ●建立活動並在對話中將活動置頂，方便各人一眼看到，更易收集活動回覆，並確保所有人都能掌握最新消息。

●善用意見調查功能決定餐飲和活動選擇。

●分享目前位置，既可方便朋友找出場地位置，亦可知道他們已安全回家，亦能控制是否分享目前位置和分享多久，並且可以隨時停止分享。

●傳送影片和語音訊息，讓無法出席的朋友亦能即時共享精彩時光。