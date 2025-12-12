WhatsApp新功能｜推出未接來電留言　全新的動態貼圖

WhatsApp推出多項新功能，最實用包括未接來電留言。

WhatsApp即將推出一系列適合佳節期間使用的新功能，包括未接來電訊息、新款動態貼圖等，傳送訊息有更多玩法。

WhatsApp有未接來電即可一按即可錄製語音留言。

群組通話發言者焦點模式：在視訊通話中，系統會自動優先顯示發言者，能輕鬆掌握對話內容。

在語音對話中傳達心情：語音對話可讓在傳送訊息和即時交談間快速切換，且無需致電整個群組。現在用戶可以在語音對話中傳達心情，而不會打斷對話。

未接來電訊息：如果對方未接聽來電，現在只要點按一下，就可以依據通話類型錄製語音或影片便利貼，讓對方稍後收聽，就如WhatsApp中的留言信箱一樣。

WhatsApp未來將會新增音樂歌詞、可回覆的問答等動態方式。

最新動態方式

動態新貼圖：動態新增更多表達自我的方式，包括新增音樂歌詞、其他人可以回覆的問答，以及互動式貼圖點按即可展開互動。

頻道問答功能：讓管理員能與觀眾有更深入展開互動，並即時獲得回覆。

改良對話設計

全新桌面版影音內容頁籤：集中在一個位置搜尋所有對話中的文件、連結和影音內容，在Mac、Windows和網頁版上更輕鬆找到檔案，提升工作效率。

更簡潔的連結預覽功能：改善了連結預覽的外觀，簡化長網址連結，以避免打斷對話並保持對話流暢。

另外還有兩個關於Meta AI的新功能，包括提升圖像生成功能及將任何照片製作成短影片，但香港應該未能用到。