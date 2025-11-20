WhatsApp新功能｜終於即將支援同一部iPhone上使用多帳戶

WhatsApp多帳戶使用早在兩年前已在Android平台上出現，據WABetaInfo報道，Meta已在TestFlight上發布了iOS的WhatsApp最新的測試版，終於引入了多帳戶支援功能，看來WhatsApp終於開始向公眾開放測試了。
直接管理多個帳號
一些測試用戶報告稱，現在可以在應用程式的設定選單中找到添加和切換多個帳戶的選項。目前用戶必須藉助一些技巧和變通方法才能在同一裝置上管理多個WhatsApp帳戶，包括使用WhatsApp Business應用程式。
現在該應用程式將獲得對多個帳戶的原生支持，同時該應用程式也正在準備支援用戶名，而不僅僅是電話號碼。參與此功能升級的用戶將會在設定選單中看到一個名為「帳號清單」的區域，或者在二維碼圖示旁看到一個專門的按鈕。用戶可直接在應用程式內新增帳號，無需使用其他裝置或WhatsApp Business。
帳戶可獨立設定
WABetaInfo指出，該應用程式目前最多支援兩個帳戶，無論這些帳戶是新建立的還是已經在使用的。新增的帳號可以是全新的，連接到之前從未在WhatsApp上註冊過的手機號碼，亦可以添加已連接WhatsApp的帳號。此外，用戶還可以新增一個輔助帳號，該帳號已存在於另一部手機裝置上，可透過裝置進行連接，能夠在一個介面下更有效率地管理多個號碼。
需要特別注意的是，每個帳戶都可以擁有自己的一套偏好設置，包括「聊天記錄、備份配置和通知鈴聲」，代表一個帳戶的設定不會影響另一個帳戶的設定。WhatsApp在顯示通知時也會標示通知來自哪個帳戶，以避免混淆。
目前還沒有該功能何時推出的官方時間表，但測試過程似乎已經進行到相當深入的階段，這表明該功能應該很快就會上線。
消息來源：9to5Mac