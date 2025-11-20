WhatsApp新功能｜終於即將支援同一部iPhone上使用多帳戶

WhatsApp多帳戶使用早在兩年前已在Android平台上出現，據WABetaInfo報道，Meta已在TestFlight上發布了iOS的WhatsApp最新的測試版，終於引入了多帳戶支援功能，看來WhatsApp終於開始向公眾開放測試了。

直接管理多個帳號 一些測試用戶報告稱，現在可以在應用程式的設定選單中找到添加和切換多個帳戶的選項。目前用戶必須藉助一些技巧和變通方法才能在同一裝置上管理多個WhatsApp帳戶，包括使用WhatsApp Business應用程式。 現在該應用程式將獲得對多個帳戶的原生支持，同時該應用程式也正在準備支援用戶名，而不僅僅是電話號碼。參與此功能升級的用戶將會在設定選單中看到一個名為「帳號清單」的區域，或者在二維碼圖示旁看到一個專門的按鈕。用戶可直接在應用程式內新增帳號，無需使用其他裝置或WhatsApp Business。