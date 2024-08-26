WhatsApp新功能｜開發攔截不明訊息功能　自動封鎖惡意訊息

相信不少人日日收到大量垃圾及惡意訊息，根據WABetaInfo報道，WhatsApp正在探索一項新的隱私功能，將可阻止來自未知帳戶的訊息，現時仍在測試中，預計在未來的應用程式更新推出。

啟用此選項後，如果來自未知帳戶的訊息超過一定數量，WhatsApp將可自動封鎖這些訊息，保護用戶免受潛在有害影響。這項功能旨在通過減少垃圾訊息和不需要的訊息，改善設備性能，這些未知帳戶在短時間轟炸式發送大量訊息，可能會使WhatsApp不堪重負，並對設備性能產生負面影響。通過啟用阻止未知帳戶訊息的功能，將顯著減少應用程式需要處理的數據量。

目前，WhatsApp使用自動工具來檢測和過濾平台上的惡意行為，同時保護隱私，包括識別可疑行為和批量訊息的演算法。隨著這項新功能的引入，WhatsApp將為用戶提供額外的控制層次。用戶可以主動封鎖未知帳戶的訊息，以及過濾來自未知來源的過多訊息，進一步保護他們的帳戶免受垃圾訊息的影響，還有助於減低釣魚企圖和惡意內容的風險，危害設備性能和儲存。

這個阻止來自未知帳戶的訊息的功能正在開發中，將在未來的更新中提供，正式推出日期暫未確定。