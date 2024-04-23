WhatsApp新功能｜開發「People nearby」分享檔案　管理喜愛聯絡人

WhatsApp有很多新功能正在開發中，根據WABetaInfo報道，在WhatsApp Android 2.24.2.20測試版更新中，用家可使用「People nearby」功能，能夠與附近的人共享文件，看起來用法似Apple的AirDrop及Android的Quick Share功能，交換文件、相片及影片更加方便輕鬆。

直接分享檔案

在截圖中，可見WhatsApp列出與附近的人共享文件所需的所有權限，用家將能夠直接在WhatsApp中使用，並將特定文件傳輸到附近設備。其他用家在打開應用程式授權後，才能被發現及連接。用家可完全控制是否希望被附近的人可見，而且文件共享是端到端加密，在發現和傳輸過程中會隱藏電話號碼，確保隱私和安全。

通過使用People nearby功能，儲存在手機上的照片、媒體和文件，通過WhatsApp將它們傳輸到另一台設備，而且不需使用數據連接，這種更快、更可靠的共享方法，在網絡覆蓋有限或不穩定的地區特別實用。