WhatsApp新功能｜開發「People nearby」分享檔案　管理喜愛聯絡人

WhatsApp有很多新功能正在開發中，根據WABetaInfo報道，在WhatsApp Android 2.24.2.20測試版更新中，用家可使用「People nearby」功能，能夠與附近的人共享文件，看起來用法似Apple的AirDrop及Android的Quick Share功能，交換文件、相片及影片更加方便輕鬆。
直接分享檔案
在截圖中，可見WhatsApp列出與附近的人共享文件所需的所有權限，用家將能夠直接在WhatsApp中使用，並將特定文件傳輸到附近設備。其他用家在打開應用程式授權後，才能被發現及連接。用家可完全控制是否希望被附近的人可見，而且文件共享是端到端加密，在發現和傳輸過程中會隱藏電話號碼，確保隱私和安全。
通過使用People nearby功能，儲存在手機上的照片、媒體和文件，通過WhatsApp將它們傳輸到另一台設備，而且不需使用數據連接，這種更快、更可靠的共享方法，在網絡覆蓋有限或不穩定的地區特別實用。
管理喜愛收藏夾
另外早前WhatsApp研發為通話標籤推出一個喜愛（Favourites）功能，可優先找到重要的聯絡人和群組，而Android 2.24.9.19測試版更新中，WhatsApp正在開發一個管理喜愛收藏夾的功能。
這個功能可允許用家添加、重新排序和刪除他們喜愛的聯絡人和群組，該功能將在未來更新中發布。通過這個功能，可簡化在通話標籤中尋找和管理喜愛的聯絡人和群組的過程。當用家將聯絡人或群組放入收藏夾時，他們不會被通知。管理喜愛收藏夾功能根據個人偏好自行調整通訊體驗，界面更加直觀。
消息來源：WABetaInfo