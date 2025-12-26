熱門搜尋:
科技
2025-12-26 12:00:00

WhatsApp新功能｜頻道新增問答功能　互動更加有趣

WhatsApp新功能｜頻道測驗功能可以進行選擇題問答遊戲。（WABetaInfo）

WhatsApp正在為頻道開發一項新功能，將為管理員提供與粉絲互動的新方式。這項工具已在最新的iOS測試版中亮相，允許管理員創建多項選擇題的問答測驗（Quiz），在現有投票等功能的基礎上，增添了一種更具互動性的選項。

問答功能上週首次在Android測試版中亮相，原理與投票功能基本相同，但區別在於問答測驗需要管理員在發布到頻道之前指定正確答案。當成員選擇選項時，WhatsApp會立即顯示答案是否正確，如果答案正確，會播放一段簡短的彩帶動畫。

根據WABetaInfo的說法，頻道管理員可以透過開啟附件選單並選擇「新測驗」選項來建立新問答測驗。接下來的頁面中，他們可以輸入問題並添加多個備選答案，答案可以是純文字、圖片或兩者的組合。發布前，管理員還需要將其中一個答案標記為正確答案。

管理員可以獲得詳細的結果，包括每個選項被選擇的次數以及參與的成員。對於管理員聯絡人中的成員，所有詳細資訊都可見。而對於不在管理員聯絡人中的成員，則只會顯示部分訊息，具體取決於成員的隱私設定。

WhatsApp的全新測驗功能目前已在iOS和Android最新測試版中開放給部分用戶，但可能還需要一段時間才能全面普及。

消息來源：WABetaInfo

