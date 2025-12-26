WhatsApp新功能｜頻道新增問答功能　互動更加有趣

WhatsApp正在為頻道開發一項新功能，將為管理員提供與粉絲互動的新方式。這項工具已在最新的iOS測試版中亮相，允許管理員創建多項選擇題的問答測驗（Quiz），在現有投票等功能的基礎上，增添了一種更具互動性的選項。

問答功能上週首次在Android測試版中亮相，原理與投票功能基本相同，但區別在於問答測驗需要管理員在發布到頻道之前指定正確答案。當成員選擇選項時，WhatsApp會立即顯示答案是否正確，如果答案正確，會播放一段簡短的彩帶動畫。

根據WABetaInfo的說法，頻道管理員可以透過開啟附件選單並選擇「新測驗」選項來建立新問答測驗。接下來的頁面中，他們可以輸入問題並添加多個備選答案，答案可以是純文字、圖片或兩者的組合。發布前，管理員還需要將其中一個答案標記為正確答案。