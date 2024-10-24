WhatsApp新功能｜4個新出實用功能　必學iPhone主頁小工具、視像濾鏡

WhatsApp更新版本推出多個新功能，包括iPhone桌面小工具、視像通話全新濾鏡和背景、動態讚好及私下提及、還有網頁版管理聯絡人，以下即睇功能用法及特點。

iPhone用家在更新後，可以使用編輯介面，將小工具新增至主畫面。用戶可以從「最近」、「收藏夾」、「固定」或「經常聯繫」中進行選擇，以快速存取對話，一按即能使用，更加方便快捷。

現在使用視像通話，可以按下畫面右上方的效果圖示，即能使用10款濾鏡和10款背景，而且可選取並混合使用。濾鏡選項包括「溫暖」、「型格」、「黑白」、「漏光」、「夢幻」、「棱鏡」、「魚眼」、「復古電視」、「磨砂玻璃」和「雙色調」。背景選項包括「模糊」、「客廳」、「辦公室」、「咖啡店」、「鵝卵石」、「美食」、「平滑」、「沙灘」、「日落」、「慶典」和「森林」。另外亦有加入「潤色」和「低光」選項，以便自然地改善外觀和環境亮度。

WhatsApp新功能｜在發送動態前，可以用＠私下提及聯絡人。

WhatsApp動態私人互動

WhatsApp現時推出動態讚好和私下提及，以及轉貼被提及的動態的功能，與朋友互動又有新玩法。

動態讚好：喜歡聯絡人的動態，只要點按一下愛心按鈕。動態讚好不會公開顯示，也沒有計數器，只有被讚好動態的用戶可以在查看 。

私下提及：想朋友看到動態，並讓他們能輕鬆轉貼分享，現在可以用@私下提及。提及的對象會私下收到通知，不會顯示在您的動態中。