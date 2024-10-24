WhatsApp新功能｜4個新出實用功能　必學iPhone主頁小工具、視像濾鏡

WhatsApp更新版本推出多個新功能，包括iPhone桌面小工具、視像通話全新濾鏡和背景、動態讚好及私下提及、還有網頁版管理聯絡人，以下即睇功能用法及特點。
iPhone主頁小工具
iPhone用家在更新後，可以使用編輯介面，將小工具新增至主畫面。用戶可以從「最近」、「收藏夾」、「固定」或「經常聯繫」中進行選擇，以快速存取對話，一按即能使用，更加方便快捷。
視像通話濾鏡和背景
現在使用視像通話，可以按下畫面右上方的效果圖示，即能使用10款濾鏡和10款背景，而且可選取並混合使用。濾鏡選項包括「溫暖」、「型格」、「黑白」、「漏光」、「夢幻」、「棱鏡」、「魚眼」、「復古電視」、「磨砂玻璃」和「雙色調」。背景選項包括「模糊」、「客廳」、「辦公室」、「咖啡店」、「鵝卵石」、「美食」、「平滑」、「沙灘」、「日落」、「慶典」和「森林」。另外亦有加入「潤色」和「低光」選項，以便自然地改善外觀和環境亮度。
WhatsApp動態私人互動
WhatsApp現時推出動態讚好和私下提及，以及轉貼被提及的動態的功能，與朋友互動又有新玩法。
動態讚好：喜歡聯絡人的動態，只要點按一下愛心按鈕。動態讚好不會公開顯示，也沒有計數器，只有被讚好動態的用戶可以在查看 。
私下提及：想朋友看到動態，並讓他們能輕鬆轉貼分享，現在可以用@私下提及。提及的對象會私下收到通知，不會顯示在您的動態中。
連結裝置管理聯絡人
到目前為止只能透過流動裝置新增聯絡人，方法不是輸入手機號碼就是掃描QR碼。未來用戶能在 網頁版和Windows版WhatsApp輕鬆使用鍵盤新增和管理聯絡人，其他已連結裝置亦支援。
WhatsApp亦將會新增只將聯絡人儲存到WhatsApp的選項。這些WhatsApp聯絡人最適合在與其他人共用手機，或在手機上有多個WhatsApp帳戶情況下使用。要是遺失手機或變換裝置，儲存到WhatsApp的聯絡人就能用來還原。
有了以上更新功能，之後就能依照用戶名稱管理和儲存聯絡人，並在傳送訊息給其他人時能不必分享手機號碼。