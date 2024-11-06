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科技
2024-11-06 15:00:00

WhatsApp新功能｜Search on Web網上搜尋原圖　Fact Check圖像真實性

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WhatsApp在Android及iOS上測試網絡搜尋共享圖像（Search on Web）新功能。

WhatsApp在Android及iOS上測試網絡搜尋共享圖像（Search on Web）新功能。

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WhatsApp早前為Android用戶推出了一項在網絡搜尋共享圖像（Search on Web）的功能，能驗證在對話中收到的圖像，直接Fact Check圖像真確性，iOS即將會有同樣新功能，現正在Beta版本進行測試中。

WhatsApp一按即搜圖像能即時Fact Check圖像真實性。（WABetaInfo）

WhatsApp一按即搜圖像能即時Fact Check圖像真實性。（WABetaInfo）

一按即搜原圖

在Beta版本中測試人員可直接從WhatsApp執行反向圖像搜尋（Search on Web）。要使用此功能，只需想驗證的圖像並點擊「共享」按鈕，然後出現一個底部選單，選擇Search on Web選項，即上傳到Google啟動反向圖像搜索，允許用戶查看類似圖像或可能找到圖片的原始來源。

這項新的搜尋功能為WhatsApp用戶增加了重要的安全性和便利性，幫助驗證收到的圖像是否已被更改或錯誤使用。此類會廣泛傳播的圖像，可能附加誤導性或不正確的訊息，而此功能可以幫助用戶更輕鬆地了解真相。

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只有Google才能存取該圖像並進行搜尋，保障用戶隱私。（WABetaInfo）

只有Google才能存取該圖像並進行搜尋，保障用戶隱私。（WABetaInfo）

Google搜尋保私隱

值得一提的是，當用戶選擇在網路上搜尋圖像時，只有Google才能存取該圖像並進行搜尋。WhatsApp在搜尋過程中無法看到及保留圖像，確保維護用戶隱私。部份從TestFlight安裝最新版WhatsApp iOS測試版的Beta測試人員，現時可以試用這項網絡搜尋共享圖像的功能，將在未來幾天向更多人公開。

消息來源：WABetaInfo

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