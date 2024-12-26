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科技
2024-12-26 11:00:00

WhatsApp 2024新功能回顧　假期聚會必用群組活動功能

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WhatsApp今年推出多個實用新功能。

WhatsApp今年推出多個實用新功能。

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WhatsApp在2024年推出一系列新功能，讓訊息交流變得更有趣和個人化，今次來個回顧一些細微但不容錯過的實用功能。

WhatsApp網頁版、Windows或其他連結的裝置都可管理聯絡人。

WhatsApp網頁版、Windows或其他連結的裝置都可管理聯絡人。

輕鬆管理聯絡人

用戶現在可以直接從WhatsApp網頁版、Windows或其他連結的裝置管理聯絡人，更可以選
擇將聯絡人只儲存到WhatsApp ，方便隨時隨地更換裝置，亦能保留聯絡人。WhatsApp更新增了「自訂清單」和「最愛」功能，方便整理或搜尋重要對話。

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WhatsApp內的「活動」功能可在群組內建立活動並回覆。

WhatsApp內的「活動」功能可在群組內建立活動並回覆。

全新「活動」功能

「活動」功能讓用戶在群組內建立活動、追蹤活動回覆（RSVP），並收到自動活動提醒。活動詳細資訊會顯示在群組的資訊頁面，方便群組成員隨時查閱。

同時，WhatsApp亦為視像通話功能作出更新，支援多達32人同時加入視像通話，並為視像通話新增了濾鏡和背景功能，讓視像通話變得更有趣。WhatsApp還以MLow轉碼器在音訊和視訊質量上做出改進，令通話穩定性更高，降低噪音和回音，視像通話畫面亦更高質素。

WhatsApp頻道有不同類別。

WhatsApp頻道有不同類別。

關注感興趣的內容

用戶可以更輕鬆地透過頻道分類，輕鬆瀏覽和發掘他們感興趣的頻道，類別包括「人物」、「組織」、「生活時尚」、「體育」、「娛樂」、「商業」以及「新聞與資訊」，並將內容直接轉發至對話或分享至自己的動態。

WhatsApp內置GIPHY貼圖庫中有大量貼紙。

WhatsApp內置GIPHY貼圖庫中有大量貼紙。

GIPHY貼圖

用户現可將自己的相片轉換成專屬貼圖，或直接在WhatsApp的龐大GIPHY貼圖庫中搜尋貼紙。同時頻道管理員現可以語音方式在頻道中發佈最新消息，每個頻道最多可有16位管理員。
 

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