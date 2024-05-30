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科技
2024-05-30 16:47:00

Wifi慢、易斷線？家電工程師列出4大禁忌！不換Router也能改善Wifi穩定性！

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Wifi慢、易斷線？家電工程師列出4大禁忌！不換Router也能改善Wifi穩定性！

Wifi慢、易斷線？家電工程師列出4大禁忌！不換Router也能改善Wifi穩定性！

Wifi已變得水電煤一樣，在每個家居不可或缺，當Wi-Fi網絡變慢甚至常常斷線，的確會造成困擾！日本通用家電工程師本多宏行分享使用 Wi-Fi 路由器的常見錯誤，同時也來參考Microsoft微軟的改善Wi-Fi網絡的貼士。

常見錯誤1. 同時使用多個Wi-Fi路由器

家中常有多人同時上網，或是家中厚牆較多，也會影響到Wi-Fi 通訊速度。不少人認為加裝多一個Wi-Fi路由器就能解決問題，但由於每個Wi-Fi路由器的設定方法都不同，同時使用多個Wi-Fi路由器可能會出現無線電波幹擾，使通訊環境不穩定，反而導致速度緩慢。

常見錯誤2. 散熱口被灰塵堵塞

Wi-Fi路由器的散熱口長期被灰塵堵塞，會增加令路由器過熱的「熱失控(Thermal Runaway)」風險。建議定期清理Wi-Fi路由器的散熱口，在關閉電源後用吸塵機吸走灰塵。

Wifi慢、易斷線？日本家電工程師列出4大用Wifi禁忌！不需換Router也能改善Wifi穩定性！

Wi-Fi路由器的散熱口需定時清潔。

常見錯誤3. 將Wi-Fi路由器安裝在靠近牆壁的位置

將 Wi-Fi 路由器安裝在貼牆的位置，一方面會降低 Wi-Fi 路由器的散熱效率，另一方面也變相浪費了路由器訊號的覆蓋範圍。

常見錯誤4. 使用過舊的Wi-Fi路由器

Wi-Fi 路由器通訊的加密認證技術大約每三至四年更新一次，在不相容最新加密技術的情況下存取互聯網，可能會導致安全問題。

較新的 Wireless-AC 路由器的資料傳輸速度，與較舊的 Wireless-B/G/N 型號相差可達三倍，而且較舊的路由器與多部裝置連線時表現較遜色。若家中客廳電視、每人一部手機、電腦加起來的裝置數量多，便要根據網絡用量和連接設備的數量升級路由器。

較新的 Wireless-AC 路由器的資料傳輸速度，與較舊的 Wireless-B/G/N 型號相差可達三倍。

較新的 Wireless-AC 路由器的資料傳輸速度，與較舊的 Wireless-B/G/N 型號相差可達三倍。

4招有效改善Wifi網路

Microsoft微軟曾分享改善Wi-Fi網絡的貼士，不一定需要換掉Wi-Fi 路由器也能顯著地令連線更穩定！

1. 將Wi-Fi 路由器放在中央位置

距離、牆壁地板、天花板也會影響Wi-Fi的速度，因此將Wi-Fi 路由器盡量放在家居的中央位置，有助為整個家居提供更好的訊號。此外，微波爐、家居監控鏡頭和無線電話也有機會干擾Wi-Fi 路由器，要避免將這類家電放近Wi-Fi 路由器。

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將Wi-Fi 路由器盡量放在家居的中央位置，有助為整個家居提供更好的訊號。

將Wi-Fi 路由器盡量放在家居的中央位置，有助為整個家居提供更好的訊號。

2. 更換Wi-Fi 路由器天線

Wi-Fi 路由器天線通常是全方向式，向四方八面均勻輻射訊號。如果家中的Wi-Fi 路由器天線屬可移除的款式將全方向式更換為高增益天線，便可以將Wi-Fi 路由器的信號對準自己想要的方向。

3. 減低其他無線電子產品的干擾

無線電話、家居監控鏡頭等無線電子產品，與許多Wi-Fi 路由器一樣以2.4 ghz 的頻率來運作，因此有機會干擾Wi-Fi 路由器與電腦、手機、電視之間的連接。部分較新型號的Wi-Fi 路由器可以在2.4 GHz和5GHz兩種無線電頻率之間切換，能因應環境自動切換至不同頻率，用戶可以確認家中Wi-Fi 路由器是否設定到能自動切換的模式。

4. 安裝Wi-Fi 放大器

Wi-Fi 放大器能重傳無線信號，擴大無線網絡覆蓋範圍，消除家中難以接收訊號的死角，也能改善因厚牆而削弱訊號的問題。

原文刊登於 C9．達人

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