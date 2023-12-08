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科技
2023-12-08 08:00:00

Wifi Router2024升級前瞻｜4款中檔機大比拼TP-Link突圍而出　用盡2.5Gbps寬頻最實惠

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2024年Router升級前瞻

Wi-Fi 6E產品在市場上的款式愈來愈多，配合亦愈來愈多人用的 2.5Gbps 寬頻，要用盡寬頻其實唔難。不過其實是否真係「用得盡」2.5Gbps呢？還是新興的 Wi-Fi 7 產品才是真正最好選擇？今次就找來四款2千元中價位的產品，全部都是 三頻Wi-Fi輸出及最少支援2.5G寬頻：TP-Link Archer BE550、TP-Link Deco BE65套裝、Linksys Hydra Pro 6E 及NETGEAR Nighthawk RAXE300，由於當中有些使用Wi-Fi 6E 或Wi-Fi 7，以及給PC/ NAS 連接的LAN Port 都有些分別，睇睇邊一款才可以用盡2.5Gbps寬頻優勢。

今次來到朋友這個單位，雖然是兩房兩廳的格局，但由於有走廊位，所以同部份「三房兩廳」家居環境有相似的地方。由於他早前升級至2.5Gbps寬頻，自然想整間屋都可以有很好的無線網絡覆蓋，尤其是之前即使未升級2.5Gbps時已想更換Router，使主人房接收Wi-Fi的情況可以改善，如今就一次過試試四款Wi-Fi 產品是否可以滿足到自己需要。

TP-Link  Archer BE550

TP-Link 推動Wi-Fi 7 真的不遺餘力，現時已有幾款Wi-Fi 7 的產品上市，Archer BE550則是最新之選，定價為$2,699。Archer 系列一向都是 TP-Link 單隻款的高階機種，之前BE800 就以內置8條天線，以提供一組 11,520Mbps 之 6GHz 頻譜、最多 BE19000 理論速度為賣點，當然價錢自然較高。

今次試的Archer BE550也有相同外形但細隻一些，機面有LED燈顯示甚有科技感。BE550內置 6條天線，支援 BE9300 理論速度，6GHz頻譜最高達 5760Mbps（5GHz為2880Mbps），加上支援EasyMesh及機背全數為支援 2.5Gbps規格，也有USB介面，其實已相當強勁。

TP-Link Deco BE65

TP-Link Deco BE65 是 TP-Link 首批支援 WiFi 7 的產品，兩隻裝僅為 $4,999。這套 Mesh Wi-Fi 產品為BE11000 三頻規格，而Wi-Fi 7技術可同時應用於2.4GHz、5GHz及6GHz三個獨立頻段，徹底利用頻譜資源。

6GHz配合320MHz頻寬與4096-QAM，可以最大提供5,760Mbps，即使 5GHz 時也有4,320Mbps，而且用戶手上即使沒有 Wi-Fi 7裝置，也可用6GHz做回傳通道，彈性更大。TP-Link Deco BE65更設有四個 2.5Gbps 介面，比部份單件 Wi-Fi 6E 路由器更強。

Linksys Hydra Pro 6E

Linksys一早已表示會投入Wi-Fi 6E 市場，但在香港推出的速度未有預期中的快，首款產品Hydra Pro 6E要到五月時才見街。Linksys Hydra Pro 6E屬單隻款、傳統無線路由器產品，具AXE6600 速度規格。Linksys Hydra Pro 6E以4 ×4 天線的配置，令6GHz達4,800Mbps 速度及對應 160MHz，而 1,200Mbps 的5GHz及600Mbps 的 2.4GHz 就以 2 ×2 天線方式提供。

NETGEAR Nighthawk RAXE300

市場上另一家有提供Wi-6E規格無線路由器的大品牌就是NETGEAR。Nighthawk RAXE300 同樣是使用極具科幻感的「戰鬥機」模樣造型，「機翼」內藏6 枚高增益天線，屬三頻設計， 2.4GHz、5GHz與6GHz 頻段合共提供AXE7800規格，當中6GHz達2,400Mbps，使用 2×2 形式以及對應160MHz頻寬。

比較特別的是NETGEAR Nighthawk RAXE300 有提供 1Gbps WAN 及 2.5Gbps WAN，但當使用其中一個作WAN用時，另一個就會變成LAN。

點擊看外型、介面及擴充對比：

＞外形

Router 的外形其實相當影響擺位，TP-Link  Archer BE550雖然稍為「大隻」，但四四方方加上機面有LED，放於客廳亦不會覺得突兀。圓桶形設計的TP-Link Deco BE65外觀亦十分精緻，很容易就可以融入家中裝修及擺設。

反觀Linksys Hydra Pro 6E與NETGEAR Nighthawk RAXE300，兩者都是傳統Router 設計，需要較大的位置去擺放，也較難與家居裝修環境融合。

＞介面

TP-Link  Archer BE550提供完整 2.5Gbps 有線規格，一般用戶或是對 LAN 環境要有高速要求的朋友，全 2.5Gbps 設計可謂相當夠用，而且提供一個USB-A 3.0 介面，用於連接外置硬碟作FTP或檔案伺服器、Time Machine 功能；TP-Link Deco BE65每隻均有四個 2.5Gbps 介面，亦有 USB-A 3.0，相當強勁，絕對可滿足高階用戶高速多連接需要。

Linksys Hydra Pro 6E雖然支援 5Gbps WAN，但全數LAN只支援 1Gbps，而NETGEAR Nighthawk RAXE300若要使用 2.5Gbps 寬頻的話，也是全1Gbps LAN介面，因此後兩者比前兩者規格來得遜色。

＞擴充

由於TP-Link Deco BE65屬Mesh 系統，買兩件裝的話已可覆蓋有走廊的三房兩廳家居環境，至於TP-Link  Archer BE550則同EasyMesh 相容，既可買多一隻BE550組成Mesh系統，也可與 EasyMesh 路由器和Extender配合使用，極具彈性。Linksys Hydra Pro 6E雖然支援 Intelligent Mesh 技術，但型號有限，不及TP-Link  Archer BE550，而NETGEAR Nighthawk RAXE300是不支援Mesh 功能，擴充性低。

點擊看Wi-Fi 速度表現對比：

＞Wi-Fi 速度表現

買新Router 最緊要是Wi-Fi表現，今次在走廊位有兩房兩廳的格局中，配合 2.5Gbps寬頻及Wi-Fi7與Wi-Fi6E手機，分別於客廳與睡房中進行測試，而且更分單機及Mesh 環境各做一次，看看不同產品的速度表現。

由測試可見，TP-Link Archer BE550及TP-Link Deco BE65單機近距離連接時，差不多已用盡 2.5Gbps 寬頻速度，而即使相距約5米隔3幅牆的睡房測速，速度上也超過1,100Mbps，相當強勁。如配合多一部Router組合做Mesh 的話，TP-Link 兩款型號都提升速度不少，提升65%左右到約 1,800Mbps。至於Linksys Hydra Pro 6E與NETGEAR Nighthawk RAXE300，由於只支援 Wi-Fi 6E，速度上自己有不及，RAXE300亦沒有極具彈性的Mesh功能，整體表現當然比前兩者遜色。

＞操作

TP-Link  Archer BE550可以使用《Tether》應用程式去設定 Router 功能，如狀態監控、家長監護及安全性提示等，而TP-Link Deco BE65則透過《Deco》應用程式做到以上功能，值得一提的是兩機都支援  OpenVPN，有VPN使用需求的朋友就相當方便，另外 Archer BE550更有WebUI 可用，要進行細部設定會方便得多。

Linksys Hydra Pro 6E與NETGEAR Nighthawk RAXE300都有自家的App支援，功能上就較TP-Link  Archer BE550及TP-Link Deco BE65少。

點擊看操作對比：

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＞結語

從Wi-Fi 表現可見到，TP-Link Archer BE550及TP-Link Deco BE65可用盡 2.5Gbps 寬頻的速度，對比另外兩款都是2千中價位的高階的NETGEAR 和Linksys Wi-Fi6E 路由器，整體表現標青很多，即使單隻Router 環境也可超出1Gbps 上下載速度，如對尾房速度有要求的用家，就可以增添多1隻Router來組合Mesh網狀網絡，延伸覆蓋之餘，更可以大大提升尾房的速度，全屋都可用上接近2500Mbps光纖速度上網。

可以看出Wi-Fi 7的規格比Wi-Fi 6E 提升不少，不論是寬頻更闊，傳輸密度更高，延遲更少，尤其2024年推出的主流手機/ Notebook/ PC底板 都會統一陸續使用上WiFi 7接收晶片，使用到高速的裝置會愈來愈多，更對2000M 或2500M 寬頻的普及幫忙不少。

另一方面，除無線速度外，現時不少的Notebook 或NAS 都使用上2.5Gbps 的端口來連接Router，所以Router 本身有數個2500Mbps速度的端口致關重要，那就不會插了2000M/ 2500M寬頻線到WAN Port，不會出現沒有2500M LAN Port的尷尬場面。Archer BE550及Deco BE65 全部端口的使用上2.5Gbps速度，省卻購買多1部2.5G Switch的費用(5 Port 2.5G Switch市價約$1000)。

所以相約2千中價格下，Archer BE550及Deco BE65 的規格和表現相對出色不少，更支援未來成主流的Wi-Fi7規格，現在選用升級正是大好時機。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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