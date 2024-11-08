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科技
2024-11-08 17:00:00

Windows 11小畫家及記事本將有AI功能　可生成及刪除圖像、重寫文字

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Windows 11的小畫家和記事本未來會加入AI功能。

Windows 11的小畫家和記事本未來會加入AI功能。

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日常Windows應用程式未來將變得更加智能，Windows Insiders部落格中提到，Windows 11的小畫家和記事本應用程式將增加AI功能，但現在仍是測試階段。

可以先選擇想加入圖案的地方，並輸入指令，即可生成填充。 生成擦除像現時手機常見的橡皮擦功能，將不需要的圖案刪走。

小畫家生成功能

Windows 11的小畫家已經在今年年初推出了第一個AI功能 Cocreator，未來將有一個新的「生成填充」（Generative Fill）的功能，將AI生成的元素添加到圖像中。 只需輸入指令並使用「創建」按鈕，即可生成圖案並將添加到圖像中，亦能要求AI重試直至滿意為止。

另一個「生成擦除」（Generative Erase）功能，可刪除圖片背景中任何不需要的元素，只需刷過要擦除的物件區域即成。但這項功能最初只能在Copilot+ PC上使用，擁有普通PC的Ｗindows 11用戶就不能使用。

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記事本可以利用「替換」功能，增長文字、轉語氣及格式。

記事本可以利用「替換」功能，增長文字、轉語氣及格式。

記事本新功能

Windows 11的記事本更新後新增自動修正和拼字檢查，未來更會有全新重寫功能，可協助用戶按照新增的指令重寫文字。透過3種方式自訂AI的回應方式，包括要求更長的內容、使用不同的語氣或選擇不同的格式。

「替換」（Replace）按鈕可應用生成的文字，亦可透過選擇文字、右鍵單擊它並選擇「重寫」來使用，或使用Ctrl + I組合鍵。先前的文字版本仍然保留在當前對話方塊中，可根據需要還原到早期版本，而在設定之中可停用重寫功能。

此功能暫時僅適用於美國、加拿大、英國、德國、法國和意大利的測試人員，Ｗindows還聲稱記事本的速度將提高35%，部分Windows 11用戶甚至可能會看到效能提升55%。

消息來源：Digital Trends

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