Apple在WWDC24中為Audio & Home亦帶來更新，包括AirPods及tvOS 18。

來到最後，Apple亦有為AirPods及Apple TV進行更新，今年秋季AirPods的軟件更新將讓用户以變革新方式回應Siri、接聽電話以及投入遊戲之中。Apple tvOS 18亦有不少提升體驗的新功能，令煲劇睇片都更有趣。

點頭或搖頭操控 AirPods方面，「Siri Interactions」可提升免提體驗，AirPods Pro的全新頭部動作辨識，令用户只需簡單點頭或搖頭，即可保密地回應Siri「是」或「不是」。由H2晶片驅動的機器學習，可以接聽或掛斷電話、與訊息互動、開展體能訓練及管理通知等，不用在公眾場合開口說出來。 AirPods Pro引入Mac、iPhone及iPad的「語音隔離」功能，確保在嘈吵或大風的環境下聽到對方的說話，帶來更清晰通話質素。AirPods的更新更可顯著減少玩遊戲時音訊延遲時間，並加入動態頭部追蹤功能的「個人化空間音訊」，將適用於AirPods（第 3 代）、AirPods Pro和AirPods Max，遊戲體驗更沉浸。