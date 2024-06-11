來到最後，Apple亦有為AirPods及Apple TV進行更新，今年秋季AirPods的軟件更新將讓用户以變革新方式回應Siri、接聽電話以及投入遊戲之中。Apple tvOS 18亦有不少提升體驗的新功能，令煲劇睇片都更有趣。
點頭或搖頭操控
AirPods方面，「Siri Interactions」可提升免提體驗，AirPods Pro的全新頭部動作辨識，令用户只需簡單點頭或搖頭，即可保密地回應Siri「是」或「不是」。由H2晶片驅動的機器學習，可以接聽或掛斷電話、與訊息互動、開展體能訓練及管理通知等，不用在公眾場合開口說出來。
AirPods Pro引入Mac、iPhone及iPad的「語音隔離」功能，確保在嘈吵或大風的環境下聽到對方的說話，帶來更清晰通話質素。AirPods的更新更可顯著減少玩遊戲時音訊延遲時間，並加入動態頭部追蹤功能的「個人化空間音訊」，將適用於AirPods（第 3 代）、AirPods Pro和AirPods Max，遊戲體驗更沉浸。
智能顯示資訊字幕
Apple tvOS 18帶來全新智能功能如「InSight」，實時顯示Apple TV+影視節目中的演員、角色與音樂資訊。只需點選藝人，即可查看其背景與參演作品頁面，或快速檢視背景播放的歌曲，並將其加入至Apple Music播放列表中。
更新「Enhance Dialogue」運用機械學習與音訊運算技術，為Apple TV 4K的音樂、動作和背景音效帶來更佳的語音清晰度，亦新增適時自動顯示字幕功能。除了HomePod揚聲器，用户現在能以電視內置或經HDMI連接的揚聲器、AirPods、其他經藍牙連接的裝置，以及在iPhone和iPad上播放支援的內容。
其他功能包括適時自動顯示字幕、支援以21:9在投影機上播放影視節目，同時引入Snoopy螢幕保護程式等。