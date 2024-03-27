WWDC24｜Apple全球開發者大會於6月11日舉行　期待最新iOS AI功能

Apple今日凌晨宣佈，一年一度的全球開發者大會（WWDC） 將於香港時間2024年6月11日至15日以網上形式舉行，開發者和學生可於開幕當日參與在Apple Park的特別活動。今次活動標誌將兩個W合拼，可能暗示最新iOS 18 將使用AI生成技術。

全新iOS登場

Apple開發者皆可免費參與WWDC24，當中將展現最新的iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS 與 visionOS發展。萬眾期待的最新iOS 18及iPadOS 18將會登場，彭博Mark Gurman曾表示，iOS將會是一個「相對創新」的軟件更新，特別著重人工智能，並包含重大的新功能及設計。

MacRumors預計，iOS的AI功能亦會在macOS 15中出現，並繼續沿用加州地標命名，其他作業系統如tvOS 18、HomePod Software 18及visionOS 2等則未有任何消息。團隊亦指出雖然沒有傳聞Apple會推出新硬件，但因為部分Mac久久未見更新版，於今件WWDC中面世亦有一定可能性。