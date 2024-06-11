WWDC24｜Apple Intelligence人工智能系統　生成文字圖像、ChatGPT加持

WWDC24中Apple正式發布了自家AI系統Apple Intelligence。

在WWDC24中Apple正式發布了自家AI系統Apple Intelligence，為iPhone、iPad和Mac而設的個人智能系統，以強大、直觀、綜合、人性化及私隱為核心，且深度整合至iPadOS 18、iOS 18及macOS Sequoia。 此系統充分發揮Apple晶片的強勁效能，得以理解和創作語言與圖像、於不同app之間執行動作，並根據個人背景，精簡及加快應對日常事務。預計於今年秋季推出，並需要iPhone 15 Pro以上才能使用。

寫作及圖像生成 iOS 18內置Apple Intelligence並推出全新「Writing Tools」，用户在任何文書處理工作中，可使用AI重寫、校對和撮寫文本，包括郵件、備忘錄、Pages及第三方app。全新的「Image Playground」，則可以瞬間創作生成圖像，並備有動畫、插圖或素描3種風格可供選擇，可於訊息及指定app使用，另亦可以按自己喜好生成「Genmoji」，更添趣味。 Apple Intelligence亦能執行不同複雜的指令，甚至可讀取不同來源的資料，並跨越應用程式進行動作，例如移動某相片及檔案至指定位置、播放朋友在訊息中傳送的歌曲等。同時Apple Intelligence讓Siri變得更自然、更符合使用情況，且更為個人度身訂造。用户更可以對Siri打字交流，並在文字和語音之間切換。 此外，ChatGPT已整合至Siri及Apple不同平台的全系統Writing Tools中，直接使使用 ChatGPT而不需註冊，而且無需在不同工具之間切換。

相片影片AI編輯 在相片app的回憶功能，用户只需簡單輸入描述，即可創作心目中的回憶故事。Apple Intelligence可根據描述揀選最適合相片及影片，並根據所選相片的主題，創作包含不同篇章的故事情節，再編排成擁有自身敍事結構的影片。全新「Clean Up」工具可識別及移除相片背景中不相干物件，且不會意外地改變主體。

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WWDC24｜Private Cloud Compute主要在裝置上運行，保護個人私隱。