Apple於昨日揭幕的WWDC 2024之中終於發表了自家AI系統Apple Intelligence，可說是集合各家之大成。而且所有人工智能功能完全整合於裝置之中，標榜在裝置上運作，確保私隱及安全性。可惜暫時只與最頂配的的機種相容，而且香港未必可用盡全部功能。

Apple Intelligence 5大亮點： 智能生成寫作 先重溫一下Apple Intelligence的AI功能亮點，第一是寫作生成器「Writing Tools」，可以幫助用戶進行校對、採用3種不同風格重寫文章、將大篇幅內容撮寫成摘要和重點等。另外優先通知及優先郵件，還有智能回覆電郵可閱讀內容，並自動生成相應回覆，讓用戶可快速選擇答覆，專注重要的事務。現在終於都可以為電話內容錄音及自動錄成文字，更懂得生成摘要。

WWDC24｜Image Playground、Genmoji、Image Wand及Clean Up都有助繪圖及執相。

生成圖像emoji 影像圖案方面，Image Playground讓用戶可以利用文字創作圖像，以及自家生成的Genmoji表情符號，Apple Intelligence亦會作出建議改良。Image Wand可以將粗略的繪圖變成一幅完整精美的圖像，只需用Apple Pencil或手指畫圓圈，即能利用旁邊的內容產生合適的配圖。 尋找相簿內的相片時，亦可以使用文字形容來搜尋。另外Apple Intelligence亦懂得利用合適的相片及影片，生成回憶短片。Clean Up工具則用作移除相片不必要的物件或人物，只需輕輕一按即可生成。

Siri變新更聰明 Siri亦不再是一個只在機身底部出現的小圓圈，變成了一個彩色發光框框，將整部iPhone的邊緣點亮。而且亦不再局限於語音召換，只需在底部輕點兩次，就能打字與Siri交流及激情對話，可說是I人福音。Siri的對答將會更加自然，懂得分析前文後理，例如在第二輪對話時用「這裡」亦會明白，對裝置的知識亦更深入。 Siri會更理解螢幕上進行中的動作，亦懂得用戶的處境，例如需要輸入護照號碼，它可在裝置內尋找資料並填寫，所有動作亦可以跨應用程式進行。例如要回覆某電郵時，它會知道使用哪個app及哪一封電郵。

免費用ChatGPT Apple Intelligence亦同時利用OpenAI的ChatGPT，而且已融合Siri及Writing Tools，免費使用最新的GPT-4o，不用註冊。不過香港仍未能正式使用ChatGPT，因此很大機會被「閹割」。

保障安全 人工智能有機會帶來安全風險，Apple Intelligence強調大部分工作在裝置上運行，同時利用的私密雲端運算「Private Cloud Compute」，使用大型的終端模型及Apple晶片，在進行複雜的工作時同時可保護私隱。個人資料不會被儲存，而且只會在要求時才使用。

WWDC24｜Apple Intelligence需要強大機能推動，要到iPhone 15 Pro才用到。