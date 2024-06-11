WWDC24｜Apple Vision Pro 6月28日香港發售$27999起　全新visionOS 2空間運算更強

Apple終於在WWDC24中宣佈Apple Vision Pro在香港推出！6月14日9am時起開放預訂，將於6月28日正式發售。售價由$27999起，備有256GB、512GB及1TB儲存空間可供選擇。配備visionOS 1.2，有望支援廣東話。今天最新發布的visionOS 2，將於今年秋季以免費軟件更新方式提供。
增強空間相片影片
visionOS 2為Apple Vision Pro帶來「空間計算」新體驗，可直接從相片app的圖庫創造空間相片，在裝置上令相片即時變得更加立體。用户可以與他人分享空間相片，或使用相片app的同播同享功能在 Apple Vision Pro上一同觀看。
今年稍後時間，Canon EOS R7數碼相機將推出全新空間鏡頭，可拍攝空間影片。Final Cut Pro更新後將讓內容創作人在Mac 剪接空間影片，並在項目中加入沉浸式標題和效果。透過專為Apple Vision Pro而設的《Vimeo》app，用户可以上載並分享空間影片。
全新手勢及顯示
visionOS 2讓用户可更快捷簡單地操作Apple Vision Pro，以全新手勢存取主要功能，並查看主畫面和控制中心等常用功能。全新手勢讓當前時間、電池用量等重要資訊一目了然，並讓用户執行調校聲量等功能。
Mac虛擬顯示器將配備更高像素和更大尺寸，創造出超廣闊的顯示器，相等於兩個並列的4K 顯示器。visionOS 2更會加入滑鼠支援，以及可展示實體精妙鍵盤。
用户可重新排列app為個人度身訂造主畫面，甚至可以將app放置在任何地方。「旅行模式」現支援於乘搭火車時使用，用户可以外出時使用喜愛的app，甚至使用波拉波拉島等「環境」改變其四周。
如果用户在某場合與家人或同事等其他人分享使用Apple Vision Pro，可以新增他們為訪客用户，並儲存其眼睛和手的資料30日。
其他visionOS 2功能
使用Safari時，用户可在「環境」中觀看影片，包括YouTube、Netflix、Amazon等熱門網站。瀏覽頁面時，用户可點擊全景相片並置身於圖像之中。當用戶應對多項任務時，Siri亦可以閱讀並朗讀頁面內容。
Apple TV app為Apple Vision Pro帶來「多畫面觀看」支援，為觀看體育賽事提供極致的體驗。今年稍後時間，球迷可同時觀看五個串流直播，緊貼其心水賽事和隊伍。
為有助用户達至平靜專注，「靜觀」 app現帶來全新功能Follow Your Breathing，提供動態視覺動畫和聲音，貼合用户的呼吸節奏。
全系統「即時字幕」協助包括失聰或具聽力障礙的所有用户，在即時溝通和app的音訊中跟上對話內容。
用户可以透過AirPlay從iPhone、iPad或Mac輸出內容，然後在Apple Vision Pro觀看。