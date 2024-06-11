Apple在WWDC 2024亦有更新智能手錶系統watchOS 11，包括新增「Vitals」app、測量訓練量及自訂「健身記錄」圓圈。在「智慧型疊放」和「相片」錶面採用智能技術，新增的「報平安」功能和「翻譯」app亦更便利。

新增「Vitals」App 在watchOS 11中，全新的Vitals app讓用户能夠快速閱覽關鍵健康指標，Apple Watch會分析這些指標，讓用户檢視每日健康狀態。當兩項或以上指標超出正常範圍時，用户會收到通知，並透過詳細解釋相關指標的改變與用户的生活有何關係，例如海拔變化、攝取酒精，甚至是疾病。

懷孕額外支援 Apple watchOS 11、iOS 18和iPadOS 18為懷孕用户提供額外支援，當用户在健康app記錄自己懷孕，Apple Watch上的經期追蹤便會顯示用户的懷孕週數，記錄懷孕期間頻繁出現的症狀，例如在心率高於臨界值時發出通知。

訓練量偵測功能 Apple watchOS 11新增訓練量指標，測量體能訓練的強度和時間長期對用户身體的影響。訓練量指標協助用户了解過去7日的體能訓練相比過去28日所造成的身體疲勞程度，這些數據分析能幫助用户針對當日訓練作適當決策。 要測量運動強度，裝置會追蹤體能訓練的難度，作出1至10的全新運動強度評分。計算方式結合各種數據，包括用户年齡、身高、體重，以及各項體能訓練數據例如GPS、心率及爬升高度。 比較結果分類為「 Well below」、「 Below」、「Steady」、「Above」或「Well Above」，反映用户目前的身體疲勞正累積中、維持不變或正在緩解，讓用户調整訓練策略。

度身訂造健身app 健身記錄圓圈在watchOS 11中的進一步度身訂造，現在能暫停圓圈一日至更久，而不會影響得到獎章的連續記錄，更加彈性。iPhone的健身app讓用户度身訂造摘要頁面，自訂所需內容。

錶面自行設計 「智慧型疊放」變得更智能，新增小工具包括Shazam、相片、距離等等，可根據時間、日期、地點及生活習慣推薦小工具，讓用户在需要這些Apple Watch功能時能更輕易取用。例如，最新的惡劣天氣通知小工具可以在雷雨到達之前顯示。 相片錶面功能利用機械學習快速分析數千張相片，並根據美感、構圖、人物表情等推薦，幫助用户選擇最適合用作錶面的相片。特製演算法以相片主體的位置作最佳化，並營造景深效果，找出最理想的錶面構圖。用户可以進一步修改時鐘大小、佈局、字型等度身訂造，更推出動態模式，每次提起手腕看錶，都可看到全新圖片。