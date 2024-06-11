WWDC24｜iOS 18全新功能　主螢幕控制可自訂、訊息相片重大更新

Apple在今日於美國加州總部Apple Park舉行WWDC24開發者大會，發布了iOS 18全新功能。

Apple在今日於美國加州總部Apple Park舉行WWDC24開發者大會，發布了全新iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11以及visionOS 2，以下率先看看iOS 18的更新功能。

主螢幕和控制中心 iOS 18的主畫面、鎖定畫面及控制中心，可由用家進行個人化度身訂造，包括選擇深色模式、改變App 圖標與小工具的顏色，以及能放大圖標和重新排列，可在主畫面的任何空白位置移放。控制中心亦有更新，全新Controls Gallery顯示所有可用的控制項目，用户可度身訂造控制項目的擺位自行重新排列、增加常用工具等。鎖定畫面底部的捷徑控制項目也能自選不同用途，更可以利用動作按鈕去控制。 iOS 18特別強調私穩，因此推出可以將應用程式上鎖的功能，需要使用面孔識別、Touch ID或密碼去解鎖。甚至可以將任何App隱藏，令敏感的個人資料不易外洩。

改良訊息及電郵 在訊息中的反應Tapbacks，iOS 18可讓用戶能使用任何emoji及貼紙，只需長按一條消息並用即可進行回覆。另外亦加入「稍後發送」功能，亦支持新的文字效果，包括粗體、斜體及加入底線等，另外亦可在訊息中將單詞動畫化。 與沒有Apple裝置的聯絡人通訊時，訊息app現可支援RCS ，同時iMessage及SMS亦將支援衛星傳送，在iPhone 14或之後機型即可使用。 電郵方面，iOS 18能在裝置上進行分類，「首要郵件」以聯絡人及最新傳送行先，其他電郵可分成交易、更新如通訊及社交媒體通知、以及推廣等去分類。App亦懂得將相關郵件集合，令處理更加容易方便，用戶亦可以自行再分類。