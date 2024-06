WWDC24｜macOS命名為Sequoia　iPhone鏡像輸出、全新密碼app及遊戲大作

遊戲大作登陸

最新遊戲陣容包括Ubisoft《刺客教條:暗影者》(Assassin's Creed Shadows)和《波斯王子:失落王冠》(Prince of Persia: The Lost Crown) 、Capcom的《生化危機 7 惡靈古堡》和《生化危機 2》,還有《魔獸世界:地心之戰》(World of Warcraft: The War Within) 、《Frostpunk 2》及《Control Ultimate Edition》等。

利用最新的M3系列晶片及光線追蹤技術,加入個人化空間音訊等新功能,第2代AirPods Pro亦顯著降低的音訊延遲,為用户帶來沉浸式遊玩體驗。經改進的遊戲模式令格率更流暢,先進的能源管理功能可提升整個Mac系列的效能表現。