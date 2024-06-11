WWDC24｜macOS命名為Sequoia　iPhone鏡像輸出、全新密碼app及遊戲大作

Apple在WWDC24中將最新版本的macOS以Sequoia命名，並推出一系列全新智能功能。最重要包括「iPhone 鏡像輸出」，直接從macOS完全存取和控制iPhone擴展接續互通功能。Apple Intelligence亦將可在macOS Sequoia上使用，但只限M系列晶片的機型。

iPhone鏡像輸出 此功能可利用Mac直接存取操控自己的iPhone，使用無縫的接續互通體驗。整個iPhone畫面會移植至Mac畫面之上，包括背景圖片及圖標，使用上亦無分別，利用鍵盤、觸控板和滑鼠在主畫面的頁面之間輕掃，甚至開啟並瀏覽常用app，流暢地在iPhone和Mac之間拖放內容，iPhone會維持鎖定狀態或待機模式。

Safari重大更新 Safari的「Highlights」功能，讓用户在網上可透過摘要或快速連結等資訊，了解更多有關人物、音樂、影視節目的資料。經重新設計的閱讀器能不受干擾地欣賞文章，閱讀文章的佈局、提供文章摘要，以及為長文章提供目錄。當Safari偵測到頁面上有影片時，Viewer會幫助用户將影片放前置中，同時用户亦可以使用一切系統播放控制功能，包括畫中畫功能。

排列視窗新方式 全新視窗排列方式能使用最適合的佈局，畫面更整齊實用。將視窗拖拉到螢幕邊緣時，macOS Sequoia會自動建議視窗在桌面上的排列位置。用户可以將視窗放在合適位置，快速對齊排列，或將視窗放在一角，以查看更多app。新鍵盤及選單快捷鍵可助用户更快排列視窗。

視像會議更新 全新的Presenter Preview功能變得更易用，用户可以在分享畫面之前查看將要分享的內容，並且可以與FaceTime及《Zoom》等app配合使用。用户也可以在FaceTime或《Webex》等第三方app的視像會議中換上一系列內置背景，包括不同的漸層顏色、星系背景圖片。

全新「Passwords」app macOS Sequoia以25年前首次推出的「鑰匙圈」為基礎，帶來全新「Passwords」app，可更輕鬆在同一處存取密碼、通行密匙、Wi-Fi密碼和其他登入資料，同時可以Windows版 iCloud app上同步。

遊戲大作登陸 最新遊戲陣容包括Ubisoft《刺客教條：暗影者》（Assassin's Creed Shadows）和《波斯王子：失落王冠》（Prince of Persia: The Lost Crown） 、Capcom的《生化危機 7 惡靈古堡》和《生化危機 2》，還有《魔獸世界：地心之戰》(World of Warcraft: The War Within) 、《Frostpunk 2》及《Control Ultimate Edition》等。 利用最新的M3系列晶片及光線追蹤技術，加入個人化空間音訊等新功能，第2代AirPods Pro亦顯著降低的音訊延遲，為用户帶來沉浸式遊玩體驗。經改進的遊戲模式令格率更流暢，先進的能源管理功能可提升整個Mac系列的效能表現。