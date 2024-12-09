Xbox主機救命！美國少年被捲車底只受輕傷 車禍後仍可開機

靠Xbox Series S逃過一劫！美國單車少年被捲車底竟只受輕傷？

Xbox Series S 自從推出之後，雖然因為其效能及不上「大哥」 Xbox Series X 而注意度較低，但它細小的體積及相對便宜的價錢亦令它在市場上仍有一席位。不過除了遊戲以外，它竟然還可以救人一命？日前美國一名少年購買Xbox後遇上車禍，幸被堅固的Xbox外殼保護沒有嚴重受傷。

少年被貨車拖行3.5米 日前在Reddit 有人分享，指他在 Gamestop 購買完一部 Xbox Series S 後，準備踩單車回家的時候被一輛貨車撞倒，並捲入車底，而且他當時並沒有配戴安全帽。幸好，少年背囊裡的 Xbox Series S 在被貨車拖行時起了緩衝作用，靠住Xbox Series S的保護，即使被貨車拖行了約3.5米後，少年頭部亦沒有受傷。最終在車禍中，事主僅僅左腳骨折。

Xbox願意多送一部主機予少年 事後，儘管那部「救人一命」的 Xbox Series S 主機及遙控器外觀破爛不堪，但仍然運作正常。Xbox 及 Gamestop 官方都在 X 上回覆事主，均祝福少年早日康復，並表明願意再送一部新機給事主，而 Reddit 上亦有不少人除了慶幸事主無大礙之外，亦勸喻事主下次騎單車時切記要配戴安全帽。