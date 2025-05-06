Xiaomi平板7 Ultra配置曝光 14吋大螢幕+120W閃充

近日Xiaomi旗下最新旗艦平板Xiaomi平板7 Ultra通過藍牙SIG認證，型號為25032RP42C，確認配備14吋超大螢幕及120W有線閃充，成為品牌史上最大尺寸的平板電腦。據科技博主「數碼閒聊站」透露，此款「板王」有望與Xiaomi 15S Pro同台發布，更可能搭載Xiaomi自研的玄戒晶片，最快將於本月底正式亮相！

整合AI輔助功能 可同時開啟4份文件比對編輯 Xiaomi平板7 Ultra定位為「移動生產力工具」，重點強化商務與創作效能。目前已適配的PC級WPS Office，支援「工作台模式」多視窗操作，可同時開啟4份文件進行比對編輯，例如一邊閱讀資料一邊製作PPT，無需反覆切換畫面。此外，更整合AI輔助功能，包括AI智能生成PPT、AI文案建議等，大幅提升辦公效率。