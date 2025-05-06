Xiaomi平板7 Ultra配置曝光　14吋大螢幕+120W閃充

近日Xiaomi旗下最新旗艦平板Xiaomi平板7 Ultra通過藍牙SIG認證，型號為25032RP42C，確認配備14吋超大螢幕及120W有線閃充，成為品牌史上最大尺寸的平板電腦。據科技博主「數碼閒聊站」透露，此款「板王」有望與Xiaomi 15S Pro同台發布，更可能搭載Xiaomi自研的玄戒晶片，最快將於本月底正式亮相！
整合AI輔助功能 可同時開啟4份文件比對編輯
Xiaomi平板7 Ultra定位為「移動生產力工具」，重點強化商務與創作效能。目前已適配的PC級WPS Office，支援「工作台模式」多視窗操作，可同時開啟4份文件進行比對編輯，例如一邊閱讀資料一邊製作PPT，無需反覆切換畫面。此外，更整合AI輔助功能，包括AI智能生成PPT、AI文案建議等，大幅提升辦公效率。
兼容性方面，除了常見的Microsoft Office套件，更可直接開啟Apple的Keynote、Pages、Numbers檔案，甚至支援CAD設計圖、PSD圖片及3D模型預覽，方便設計師隨時展示創意，實現跨平台無縫協作。
業界推測將採用Snapdragon 8 Gen3處理器
雖然官方尚未公開完整規格，但業界推測Xiaomi平板7 Ultra將採用Snapdragon 8 Gen3處理器，搭配自研「玄戒晶片」強化AI運算與多工處理能力。14吋螢幕預計支援2.8K解析度及144Hz刷新率，搭配120W超快充電，兼顧影音娛樂與長時間續航需求。
Xiaomi 此次以超大尺寸進軍高階平板市場，明顯瞄準Apple iPad Pro與Samsung Galaxy Tab S9 Ultra的用戶群。憑藉更親民的定價與本地化辦公軟體優勢，能否在生產力平板領域突圍，將是後續觀察重點。
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