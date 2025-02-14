Xiaomi 新品推至極致 超大容量行動電源 100吋顯示屏

小米於2月推出2款重量級新產品，擴展其AIoT和影音設備組合，包括Xiaomi行動電源25000 212W和Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025，終極級規格相當強勁。

高容量電源極速充電

Xiaomi行動電源25000 212W不是以輕便相宜為賣點，主攻有多部裝置的高用量用家。擁有五顆5,000mAh高容量電池，相當於25,000mAh的電池能量。PD 3.1單口最高140W充電，可充智能手機、平板電腦和筆記型電腦。

可同時為三台裝置提供65W+27W+120W MAX組合充電功率，如果是小米手機，更能有高達120W的高功率充電，大約30分鐘內為小米14T Pro充滿電。在雙口共充模式下，組合功率高達65W+120W，智慧分配電量。行動電源採用三面透明設計，外殼稜角硬朗圓滑，配備智能彩色螢幕，顯示實時電量和充電速度。

全新Xiaomi行動電源25000 212W現已發售，建議零售價為$599。