Xiaomi 新品推至極致 超大容量行動電源 100吋顯示屏

小米於2月推出2款重量級新產品，擴展其AIoT和影音設備組合，包括Xiaomi行動電源25000 212W和Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025，終極級規格相當強勁。
高容量電源極速充電
Xiaomi行動電源25000 212W不是以輕便相宜為賣點，主攻有多部裝置的高用量用家。擁有五顆5,000mAh高容量電池，相當於25,000mAh的電池能量。PD 3.1單口最高140W充電，可充智能手機、平板電腦和筆記型電腦。
可同時為三台裝置提供65W+27W+120W MAX組合充電功率，如果是小米手機，更能有高達120W的高功率充電，大約30分鐘內為小米14T Pro充滿電。在雙口共充模式下，組合功率高達65W+120W，智慧分配電量。行動電源採用三面透明設計，外殼稜角硬朗圓滑，配備智能彩色螢幕，顯示實時電量和充電速度。
全新Xiaomi行動電源25000 212W現已發售，建議零售價為$599。
100吋4K QLED大電視
全新Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025採用寬闊的無邊框全面螢幕設計，配備4K QLED超大高清螢幕，內置120Hz MEMC技術、支援144Hz更新率、3,840x2,160解像度，有如家庭劇院般的觀影體驗。同時具備劇院級DCI-P3 94%廣色域，色彩鮮艷清晰，特別適合體育、動作電影或遊戲無縫播放。
支援Dolby Vision、Dolby Atmos及配備兩個15W揚聲器，另有HDMI 2.1連接埠、144Hz VRR支援和AMD FreeSync Premium，延遲低至4ms，遊戲加速模式更有240Hz更新率，更加流暢。
配備3GB RAM和32GB儲存空間，內置四核心Cortex-A73處理器和Mali-G52(2EE)MC1 GPU，可提供增強型AI驅動的影像處理。同時支援Google TV系統、Google Assistant及Chromecast built-in，更可使用Xiaomi Watch 2內的Xiaomi TV遙控App控制。
Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025現已開售，售價為$18,999。
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