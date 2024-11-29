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科技
2024-11-29 04:30:26
日報

Xiaomi 14T Series 演唱會攝影神器 Leica鏡頭低光長焦強勁

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Xiaomi 14T Series

Xiaomi 14T Series於今年9月上市，中價即可享受旗艦機功能。

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Xiaomi 14T Series自9月推出以來備受好評，Leica加持的攝影效能及Xiaomi Advanced AI功能，進行拍攝、執相、搜索等都相當實用。早前小米舉行了一場手機體驗會「Collection of Moments」，更充份發揮效用。

Xiaomi 14T Series Xiaomi 14T Series

實試低光攝影

在小米手機體驗會上，即場親身感受到經典Leica影像品質及強大的Xiaomi Advanced AI功能。大會請來了林宥嘉擔任嘉賓，即使現場低光環境，又有多變的舞台投影燈光，Xiaomi 14T Pro內置Leica Summilux專業光學三攝鏡頭，專注於夜間和人像拍攝。

50MP像素的Leica主鏡頭搭載Light Fusion 900感光元件，輕鬆拍出專業相片，利用Leica長焦鏡頭更可影大特寫。除了有Leica經典及生動兩種攝影風格，特別推介使用人像模式的大師級鏡頭系統，包括35毫米人文鏡頭、50毫米渦流散景鏡頭、75毫米人像鏡頭和90毫米柔焦鏡頭，還可配合不同Leica濾鏡如高對比、黑白照、菲林感等，相當有感覺。
 

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Xiaomi 14T Series Xiaomi 14T Series

AI口譯執相實用

同時試用手機多項Xiaomi Advanced AI功能，即時使用AI翻譯功能，與外籍模特兒用法語及俄文對話，翻譯廣東話準確度算高。另外AI錄音機則可以將錄音轉為文字，需要快速書寫或筆記時相當實用。

AI影像編輯有多種功能，AI魔法消除Pro可將相片多餘的人或物件刪除，而AI智能擴圖則是背景生成，可擴充圖像令相片視角更寬廣。幾種AI功能運算速度快，不消幾秒已完成，更可隨意回復。其他AI功能還有Circle to Search、內容修正及摘要等，搜尋資料及撰寫文本都能快速解決。

Xiaomi 14T Pro 12+512GB售價$4,599、12+1TB $4,999；Xiaomi 14T 12+256GB售價更親民，只是$3,299、12+512GB $3,499。現凡於12月1至31日期間購買，即送磁吸暖手器，其他指定手機型號均有不同贈品。
查詢：3077 3620

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