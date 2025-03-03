Xiaomi 15 Ultra港版價錢發售日公布　西班牙直擊小米旗艦手機發布會

小米Xiaomi 15 Series國際版於西班牙發布。

日前在北京亮相的小米全新旗艦智能手機系列Xiaomi 15 Series，剛於3月2日在西班牙巴塞隆拿舉行國際發布會。作為小米旗艦級手機，連續第3年與Leica合作，今代Xiaomi 15 Series以頂尖專業影像為主打，內置Leica Summilux光學鏡頭組合、搭載最新Xiaomi HyperOS 2作業系統，更有與iPhone互聯新體驗，更有入手吸引力。

Xiaomi 15 Ultra售價$8999起 最令人期待的Xiaomi 15 Series手機，有Xiaomi 15 Ultra和Xiaomi 15兩款選擇，今代價錢仍然維持與上年一樣沒有加價，但配置全面提升。即日起在全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網及各大零售商門市及網站同步接受預訂，3月7日起正式發售。 Xiaomi 15 Ultra有黑、白及向Leica經典相機致敬的黑銀色，16+512GB售價$8999、16+1TB售價$9999，早鳥優惠贈送Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝價值$1399，更有齊6個月碎屏保障服務乙次 、額外12個月保養及國際聯保、一年內一次保外免手工費、24個月內高級備用手機專屬借用服務、24個月小米之家VIP客戶服務專享服務、6個月Google One 100GB雲端儲存、免費試用YouTube Premium 3個月及Spotify Premium 4個月，連機場貴賓室乙次都有。 Xiaomi 15則有黑、白、綠及特別的液態銀限定配色，12+256GB售價$5499、12+512GB售價$5999，早鳥優惠贈送Xiaomi 15手機殼及Xiaomi Band 9智能手錶，同樣有齊以上免費服務（國際聯保除外）。

Ultra級強大攝力 Xiaomi 15 Ultra機身延續上一代設計語言，必買黑銀配色，採用航天級玻璃纖維與PU皮革拼搭，並有復古徽章，如Leica經典相機般的味道。旗艦配置包括WQHD+ 6.73吋AMOLED螢幕、自家Xiaomi Shield Glass 2.0、Snapdragon 8 Elite處理器、支援90W HyperCharge快充和80W無線快充的5410mAh Xiaomi Surge電池等等。 今代攝力大大提升，最大賣點是備有Leica Summilux「大三元」及雙大底四鏡頭配置，涵蓋14mm至200mm光學級焦距。23mm 1吋感光元件主鏡頭，配備50MP的Sony LYT-900感應器；另有配合1/1.4吋大感光元件的Leica 200MP 100mm超長焦鏡頭、Leica 70mm浮動長焦微距鏡頭及Leica 14mm超廣角鏡頭。 Ultra必要配上以Leica相機經典外觀為靈感的Xiaomi 15 Ultra專業攝影套裝，實用有型，可換上紅色裝飾環、為Fastshot街拍模式專門設計的用家介面、可拆式拇指支撐架及快門按鈕、多功能67mm濾鏡轉接環，內置2,000mAh電池延長影相時間。

Xiaomi 15抵玩Leica鏡頭 Xiaomi 15價錢更加親民，但同樣都有Leica Summilux光學鏡頭組合及搭載Snapdragon 8 Elite處理器，配置不容忽視。尺寸小適合細機玩家，僅1.38mm的超薄邊框，備有6.36” CrystalRes AMOLED螢幕、支援90W HyperCharge快充和50W無線快充的5240mAh Xiaomi Surge電池。 三鏡頭系統焦距範圍同樣可由14mm延伸至120mm，主鏡頭配備Leica Summilux光學鏡頭及Light Fusion 900高動態感應器，採用7P非球面高透光鏡片兼備防眩光塗層，搭配ƒ/1.62大光圈，可使用23mm、28mm和35mm三個主要焦距。另有50MP Leica 60mm浮動長焦微距鏡頭、50MP Leica 14mm超廣角相機。 同樣有Fastshot街拍模式，拍攝速度均僅需0.6秒，拍片方面主鏡頭支援8K 30fps攝錄，以及全焦距支援Dolby Vision 4K 60fps攝錄；4咪高峰陣列提供空間音訊錄製功能，影相拍片規格絕不失禮。

實現iPhone互聯互通 Xiaomi 15 Series均搭載最新的Xiaomi HyperOS 2，展示了3項創新的關鍵技術包括Xiaomi HyperCore、Xiaomi HyperConnect和Xiaomi HyperAI。升級全新的鎖屏設計應用新式模版、風格和主畫面，使用上更流暢華麗。內置大量AI功能有AI寫作、AI語音辨識、AI影像強化、AI智能擴圖、AI修除Pro、AI反光去除、AI魔法換天和AI電影等，用途廣泛實用。 最重要是HyperConnect可與PC和iOS/macOS平台互聯，終於可以與iPhone如AirDrop般互傳相片及檔案。使用需要額外下載一個免費的Xiaomi Interconnectivity Services App，並需使用同一Wi-Fi網絡及登入小米帳戶，只要連接就能一鍵互傳，作為副機的話，這個互傳功能仍然相當有用。