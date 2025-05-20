Xiaomi 15s Pro確認5月22國內現身　配玄戒O1晶片俱旗艦級參數效能

以國產SoC而備受注目的小米玄戒O1（XRingO1）晶片，較早前經小米官方確認，將在 5 月 22 日（週四）於小米戰略新品發佈會中登場，同時首配機型Xiaomi 15s Pro，與品牌旗艦平板Xiaomi Pad 7 Ultra亦會同場現身。

其中官方披露玄戒O1採用了先進第二代3nm工藝製程生產、具達190億組晶體管及由小米自主研發，雖現時同級產品中較先進技術。

而GeekBench數據庫最新上傳資訊，配備玄戒O1的Xiaomi 25042PN24C測試機，在《GeekBench 6》獲3,119單核、9,673多核成績，表現跟S8 Elite同級。