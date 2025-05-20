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科技
2025-05-20 14:30:00

Xiaomi 15s Pro確認5月22國內現身　配玄戒O1晶片俱旗艦級參數效能

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Xiaomi 15s Pro確認5月22國內現身　配玄戒O1晶片俱旗艦級參數效能

Xiaomi 15s Pro確認5月22國內現身　配玄戒O1晶片俱旗艦級參數效能

以國產SoC而備受注目的小米玄戒O1（XRingO1）晶片，較早前經小米官方確認，將在 5 月 22 日（週四）於小米戰略新品發佈會中登場，同時首配機型Xiaomi 15s Pro，與品牌旗艦平板Xiaomi Pad 7 Ultra亦會同場現身。

玄戒O1採用第二代3nm工藝製程生產

小米透過「小米手機」官方微博帳號，確認於香港時間5月22日（週四）晚上7時，發表自家SoC玄戒O1晶片、跟重點作Xiaomi 15s Pro手機等新品。

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其中官方披露玄戒O1採用了先進第二代3nm工藝製程生產、具達190億組晶體管及由小米自主研發，雖現時同級產品中較先進技術。

而GeekBench數據庫最新上傳資訊，配備玄戒O1的Xiaomi 25042PN24C測試機，在《GeekBench 6》獲3,119單核、9,673多核成績，表現跟S8 Elite同級。

其中官方披露玄戒O1採用了先進第二代3nm工藝製程生產、具達190億組晶體管及由小米自主研發，雖現時同級產品中較先進技術。 而 GeekBench 數據庫最新上傳資訊，配備玄戒O1 的 Xiaomi 25042PN24C 測試機，在《GeekBench 6》獲 3,119 單核、9,673 多核成績，表現跟 S8 Elite 同級。

Mobile Magazine 短評：如消息屬實則代表再有國產自主 SoC 產品，重登現時主流一線 5G SoC 旗艦效能水平，讓用家更期待首配機型 Xiaomi 15s Pro 表現。

資料來源：小米（中國）、GeekBench

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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