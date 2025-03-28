Xiaomi Pad 7 抵玩平板實試 有齊靚芒大電AI功能

平板電腦市場競爭激烈，小米最新Xiaomi Pad 7 Series有基本版及Pro版可選，前者只售$2,499起已有11.2吋3.2K螢幕、支援快充的8850mAh電池及各種AI和連接功能，以性價比來說比Pro更優勝。

11吋屏幕輕巧易攜

今次試用的Xiaomi Pad 7，跟Pro版都有不少相同配置及功能。兩者均配備144Hz更新率的11.2吋3.2K螢幕、帶自適應HDR和TÜV Rheinland護眼認證。僅重500克及厚6.18毫米，配備四聲道揚聲器並支援Dolby Atmos，音色有驚喜。

Xiaomi Pad 7雖然只配備Snapdragon 7+ Gen 3流動平台而非Pro的8s Gen 3，亦只支援Wi-Fi 6E，不過亦足夠日常使用，額外配合鍵盤保護殼及Xiaomi焦點觸控筆，煲劇打機、文書處理、繪圖創作綽綽有餘。鏡頭為8MP前置及13MP後置相機，可作一般線上會議及記錄，如需要更高階影像就要選擇Pro版了。