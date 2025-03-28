Xiaomi Pad 7 抵玩平板實試 有齊靚芒大電AI功能

平板電腦市場競爭激烈，小米最新Xiaomi Pad 7 Series有基本版及Pro版可選，前者只售$2,499起已有11.2吋3.2K螢幕、支援快充的8850mAh電池及各種AI和連接功能，以性價比來說比Pro更優勝。
11吋屏幕輕巧易攜
今次試用的Xiaomi Pad 7，跟Pro版都有不少相同配置及功能。兩者均配備144Hz更新率的11.2吋3.2K螢幕、帶自適應HDR和TÜV Rheinland護眼認證。僅重500克及厚6.18毫米，配備四聲道揚聲器並支援Dolby Atmos，音色有驚喜。
Xiaomi Pad 7雖然只配備Snapdragon 7+ Gen 3流動平台而非Pro的8s Gen 3，亦只支援Wi-Fi 6E，不過亦足夠日常使用，額外配合鍵盤保護殼及Xiaomi焦點觸控筆，煲劇打機、文書處理、繪圖創作綽綽有餘。鏡頭為8MP前置及13MP後置相機，可作一般線上會議及記錄，如需要更高階影像就要選擇Pro版了。
實用AI及連接功能
即使是中階平板，AI功能亦相當齊備，Xiaomi HyperAI有AI寫作、AI語音辨識、Mi Canvas上的AI藝術及AI計算機等。透過Xiaomi HyperOS 2的支援，Xiaomi HyperConnect能輕鬆進行跨裝置整合，包括利用NFC共享輕觸裝置，以Xiaomi Share即時傳送文件和配對裝置；Home screen+ 2.0亦可直接使用平板控制手機。
工作站模式能轉換成類似桌面電腦的界面，提供浮動視窗、可調整應用程序大小和多工處理的功能，使用體驗更接近電腦，更方便高效。Xiaomi Pad 7有藍色、灰色及綠色可選，8GB+256GB售價$2,499、12GB+256GB售價$2,799，現已上市。
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