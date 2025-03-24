XPENG小鵬香港合和旗艦店開幕　首次展出充電樁及小鵬機器人

XPENG小鵬香港合和旗艦店開幕日請來藝人黃心美任主持。

面積逾11,500平方呎的XPENG小鵬科技品牌形象店，取代了舊BMW陳列室落戶灣仔合和中心，富未來感的旗艦店，設有兩間貴賓室，可同時展出最多7輛座駕的車輛展示區，另有展出小鵬自研科技及精品空間。開幕當日更公布了電動7人車MPV XPENG X9的售價，「一換一」售價為$619900起，由即日起至4月13日預訂，可享$20,000早鳥優惠折扣，只需$599900起。

XPENG X9作為全球唯一標配主動式後輪轉向MPV，以星艦外觀設計及豪華配置作賣點，包括首創冷熱一體式電動開閉冰箱、娛樂顯示屏等多款居家配置，將豪華七人車體驗升級。設有標準版及長續航版，電池容量分別為84.5kWh及101.5kWh，最大續航距離標準版為500km、長續航版590km。陳列室設有多部X9，可以登上車中試坐。

小鵬充電樁首現

小鵬超快充樁首次於香港展出，充電功率高達360kW，預告小鵬超充網路在中國內地外全球首站，將率先落地香港。將與那美集團及旗下子公司KINETA攜手合作，於會展廣場打造全港首個小鵬汽車品牌充電站，為站內的六個50kW CCS2快速充電車位注入XPENG小鵬元素。同時將與一站式電動車充電品牌Cornerstone合作，將充電站擴充至港九新界。

作為首家XPENG小鵬科技品牌形象店，店內除了有最新款車型之外，亦展出首次登陸香港的小鵬機器人及自主研發的AI「圖靈晶片」。另外XPENG更宣布為首批申請泊香港遙控泊車許可，香港用戶可免費升級，利用AI智駕功能遙控泊車，相當令人期待。

XPENG小鵬香港合和旗艦店

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心地下G05A及G05B鋪

開放時間：星期一至五 10am - 8pm；星期六、日及公眾假期 10am - 7pm