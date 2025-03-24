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科技
2025-03-24 13:02:49

XPENG小鵬香港合和旗艦店開幕　首次展出充電樁及小鵬機器人

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XPENG小鵬香港合和旗艦店開幕日請來藝人黃心美任主持。

XPENG小鵬香港合和旗艦店開幕日請來藝人黃心美任主持。

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面積逾11,500平方呎的XPENG小鵬科技品牌形象店，取代了舊BMW陳列室落戶灣仔合和中心，富未來感的旗艦店，設有兩間貴賓室，可同時展出最多7輛座駕的車輛展示區，另有展出小鵬自研科技及精品空間。開幕當日更公布了電動7人車MPV XPENG X9的售價，「一換一」售價為$619900起，由即日起至4月13日預訂，可享$20,000早鳥優惠折扣，只需$599900起。

XPENG小鵬科技品牌形象店佔地11,500平方呎。 小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地、森那美汽車集團大中華區董事總經理李森耀與小鵬汽車區域總經理譚志聰先生等代表為旗艦店揭幕。 小鵬汽車副董事長兼聯席總裁顧宏地博士為新店致辭。 請來早前發生交通意外的江若琳任嘉賓，話題性十足。 MPV XPENG X9「一換一」車價為$619900起，設有早鳥優惠。 車上配置豪華，包括17.3吋懸浮式觸控屏幕。 中排兩張航空級零重力電動大班椅，更有按摩功能。 尾箱空間超寬敞。

XPENG X9電動七人車

XPENG X9作為全球唯一標配主動式後輪轉向MPV，以星艦外觀設計及豪華配置作賣點，包括首創冷熱一體式電動開閉冰箱、娛樂顯示屏等多款居家配置，將豪華七人車體驗升級。設有標準版及長續航版，電池容量分別為84.5kWh及101.5kWh，最大續航距離標準版為500km、長續航版590km。陳列室設有多部X9，可以登上車中試坐。

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店內亦展出另一部電動車G6、配件及精品。 AI「圖靈晶片」為40核處理器，相當強大。
小鵬超快充樁充電功率高達360kW。 展出小鵬機器人。

小鵬充電樁首現

小鵬超快充樁首次於香港展出，充電功率高達360kW，預告小鵬超充網路在中國內地外全球首站，將率先落地香港。將與那美集團及旗下子公司KINETA攜手合作，於會展廣場打造全港首個小鵬汽車品牌充電站，為站內的六個50kW CCS2快速充電車位注入XPENG小鵬元素。同時將與一站式電動車充電品牌Cornerstone合作，將充電站擴充至港九新界。

作為首家XPENG小鵬科技品牌形象店，店內除了有最新款車型之外，亦展出首次登陸香港的小鵬機器人及自主研發的AI「圖靈晶片」。另外XPENG更宣布為首批申請泊香港遙控泊車許可，香港用戶可免費升級，利用AI智駕功能遙控泊車，相當令人期待。

XPENG小鵬香港合和旗艦店
地址：灣仔皇后大道東183號合和中心地下G05A及G05B鋪
開放時間：星期一至五 10am - 8pm；星期六、日及公眾假期 10am - 7pm

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