XPENG X9純電動7人車70萬有找　最長MPV備後輪轉向、超豪華內櫳

小鵬汽車全新右軚版電動MPV XPENG X9即日登陸香港，配備豪華配置及車廂空間。

小鵬汽車全新右軚版電動MPV XPENG X9即日登陸香港，共有標準版及長續航版，備有智能靈活駕駛、魔變空間、智能充電3大特色功能，適合家庭或商務用，一換一車價70萬有找，著實吸引。本周六及周日（10月19-20日）於九龍塘又一城舉行首展，有興趣不妨去睇睇。

主動式後輪轉向 X9外型不似MPV，傾斜A柱加上如SUV的造型，擺脫一般MPV四方車型，車身尺寸為5293 x 1988 x 1785mm。作為全球唯一主動式後輪轉向MVP，最小轉彎直徑只有10.8m，最大轉角高達±5°，像SUV一樣靈活。同時配備雙腔空氣懸掛，車身高度自動隨速度調整最多達90mm，只有1.78米的車身高度，輕鬆出入香港地獄停車場。 加上X9的前後一體式鋁壓鑄車身，採用全球量產最大12,000吨位壓製，令全車扭轉剛度提升至46000Nm/deg的水平。而且有17處低風阻設計，風阻系數0.227Cd。全面搭載17項主動安全功能，為車主及乘客提供高度保護。

特大車廂空間 內櫳設計方面，X9的寛敞空間足有82尺，為同級最大，軸距為3160mm。配上1,100mm超長電動滑軌、180mm中央通道，以及同級唯一第三排一鍵電動收納，更可作0至176度傾斜，出入及調整更容易，而且能變出1.8m x 1.6m大平台，空間感十足，更可作不同用途。 車內除了中排兩張大班椅，更有大量豪華配置，包括0至50°C冷熱一體式雪櫃，同級最大21.4吋生態顯示屏幕及升級選配零重力座椅，可變身流動豪華影院，亦支援對外放電，配上最大容量達2554L、足夠直立放置4個標準高爾夫球袋的下沉式設計行李箱，汽車露營、長途旅行及車中泊都可實現。

高續航配超快充電 X9標準版的電池容量為84.5kWh、長續航版101.5kWh；最大續航距離分別為480km及575km。最大功率235kW，約315PS，最大扭力450Nm，0至100km/h加速約7.7秒，最高時速200km/h。全域800V高壓SiC碳化矽平台比上一代400V充電效能提升一倍， 20分鐘內將電池由10%充至80%。 XPENG X9一換一早鳥意向價標準版為$659900，長續航版$699900，現已開售。