Xperia 1 VI規格︱鏡頭傳升級至7倍光學變焦 電池續航達2天？

Sony 5月17日在日本舉辦 Xperia 特別活動，因為早前已有許多 Xperia 1 VI 旗艦手機規格資料傳出，不少人都相信它將會於此次活動中正式發布。而近期再次傳出 Xperia 1 VI 的規格資訊，尤其是鏡頭方面的內容就特別多。
Xperia 1 VI傳廣角鏡達2倍光學變焦
最近有外媒傳出 Xperia 1 VI 的新規格，如其他消息一樣，Xperia 1 VI 仍舊是三主鏡配置：超廣角是 16mm；廣角是用了 Exmor T for mobile 堆疊式感光元件的 24mm 鏡頭，根據外媒的資訊，Xperia 1 VI 廣角鏡在放大至 48mm 的時候能做到2倍光學變焦。
至於Xperia 1 VI 長焦鏡一如以往有無段式光學變焦功能，而且範圍上變得更加廣闊，從85-125mm 擴大到85-170mm，換言之最高能做到7倍光學變焦。
外媒亦指 Sony 會整合 Photography Pro、Videography Pro，以及 Cinema Pro 這些專業軟體，透過更簡單易用的Xperia 1 VI 相機 App 取代它們。同時會加入 Alpha 相機的「人體姿勢估算技術」，它會利用骨骼模型去做到更為精準的對焦，用於主體高速移動的情境，例如用於體育的攝影上將能提供更好的效果。
Xperia 1 VI 螢幕及音訊
而早前也傳了 Xperia 1 VI 將改變比例，螢幕由 21:9 變為 19.5:9，令修長機身變短但更寬。Xperia 1 VI會有 1-120Hz 的動態刷新率、螢幕亮度也將提升 1.5 倍、有專為戶外使用，避免強光造成看不清螢幕畫面的特殊模式，而 BRAVIA 電視的 HDR 技術也將加入到它身上，提升視覺上的體驗。
除了螢幕，Xperia 1 VI音效方面都有新消息，Sony Xperia 1 VI 會利用音訊晶片和電路來強化音訊體驗，且保留現時慢慢在手機上消失的 3.5mm 耳機插口。它支援 Hi-Res Audio、Hi-Res Audio Wireless、360 Reality Audio、LDAC，以及 DSEE Ultimate 等音訊技術。
Xperia 1 V價錢及電池容量
遊戲體驗也會是重點之一，它將支援 240Hz 觸控更新率、可調節的白平衡、提升暗部亮度，以及 FPS 強化器等等。說到遊戲也自然要提到它的 CPU，它將用上今的旗艦級晶片 Snapdragon 8 Gen 3，而且會有 5,000mAh 電池容量，官方指能達至兩天的使用時間，其壽命有 4 年之久，支援無線充電和雙向充電技術。
Xperia 1 VI 背面將採用磨砂紋理玻璃，有黑白兩色可選。同時更有指 Xperia 1 VI 的售價為39,990台幣（約9,650港元），而上代 Xperia 1 V 的台灣售價為41,990台幣（約10,150 港元）；而 Xperia 1 V 的香港售價則是9,699港元起，對照台灣兩代的價格差異，若消息屬實，則 Xperia 1 VI 的行貨售價可能比上代便宜500港元，即9,699港元。