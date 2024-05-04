Xperia 1 VI規格︱鏡頭傳升級至7倍光學變焦 電池續航達2天？

Sony 5月17日在日本舉辦 Xperia 特別活動，因為早前已有許多 Xperia 1 VI 旗艦手機規格資料傳出，不少人都相信它將會於此次活動中正式發布。而近期再次傳出 Xperia 1 VI 的規格資訊，尤其是鏡頭方面的內容就特別多。

Xperia 1 VI傳廣角鏡達2倍光學變焦

最近有外媒傳出 Xperia 1 VI 的新規格，如其他消息一樣，Xperia 1 VI 仍舊是三主鏡配置：超廣角是 16mm；廣角是用了 Exmor T for mobile 堆疊式感光元件的 24mm 鏡頭，根據外媒的資訊，Xperia 1 VI 廣角鏡在放大至 48mm 的時候能做到2倍光學變焦。

至於Xperia 1 VI 長焦鏡一如以往有無段式光學變焦功能，而且範圍上變得更加廣闊，從85-125mm 擴大到85-170mm，換言之最高能做到7倍光學變焦。

外媒亦指 Sony 會整合 Photography Pro、Videography Pro，以及 Cinema Pro 這些專業軟體，透過更簡單易用的Xperia 1 VI 相機 App 取代它們。同時會加入 Alpha 相機的「人體姿勢估算技術」，它會利用骨骼模型去做到更為精準的對焦，用於主體高速移動的情境，例如用於體育的攝影上將能提供更好的效果。