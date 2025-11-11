XPower聯乘龍珠配件　悟空肌肉按摩槍、旅行充電器及充電線

香港數碼品牌XPower與日本經典動漫《龍珠Z》合作，推出一系列3款聯名科技產品，全產品更通過CE、FCC、UKCA等多重認證，搭載五重安全防護，而且配色及設計精美，龍珠迷絕對要入手！

迷你肌肉按摩槍 按摩槍以悟空標誌性的橙黑配色，前方有悟空龜波氣功造型及龍珠日文字樣，後方則印上龍珠及悟標誌。手掌大小機身僅重368g，一鍵開關及切換力度，有6段強度調節，高速自動震頻模式更可令疲勞肌群放鬆，加上超靜音設計舒適。內有4款可換按摩頭，球形頭放鬆大肌群、扁平頭舒緩筋膜、錐形頭深層擊打、U形頭守護頸椎，售價$208。

45W 6輸出旅行充電器 去旅行不能漏帶充電轉插，這款龍珠45W 6輸出旅行充電器共有4種旅行插頭，支援環球超過198個國家地區。有橙色的超級撒亞人悟空、綠色的神龍、藍色的超級撒亞人比達及粉紅色布歐4款選擇。3個45W TYPE-C輸出，獨立TYPE-C插口足以支援快充Macbook Pro。1000W/2500W高功率AC輸出，適用於風筒、旅行水煲等不同電器，亦有齊安全認證及短路過充安全保護裝置，售價$215。

8合1 100W高速充電線 高速充電線以悟空的橙及藍配色，襯晒iPhone 17 Pro，採用純銅線芯、鋁合金外殼及尼龍編織線身，耐用不易斷。8合1包括Type-C+USB-A輸入、2x Type-C、2x Lightning輸出，4裝置可同時充電，總輸出達100W，支援最大100W PD 3.0高速充電及高速檔案傳輸USB 2.0 480 Mbps。有0.4米、1.2米及2米長度選擇，售價分別為$95、$119及$145。

3合1 10000mAh PD3.0+磁吸充電器 這款有3C認證版的3合1鋁合金數顯10000mAh PD3.0+磁吸無線外置充電器，可作15W磁吸無線充及20W PD 3.0 Type-C兩輸出，快充iPhone支援iOS電量顯示，亦支援AirPods無線充電。10000mAh石墨烯負極100%純鈷電池，快充不熱，而且僅重175g及超薄12mm，N54強力釹磁鐵吸力超強。機側有LED電量顯示，另附送60W鋁合金Type-C線，亦能無線充Android手機。鋁合金機身有黑、金、藍、粉紅及粉藍5種配色，售價$348。