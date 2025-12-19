XPower首推溫暖按摩器系列 抵買無線肩頸按摩器 小腿按摩儀

向來以行動電源及手機配件為主打的XPower，今年特別推出兩款冬季產品系列，專為禦寒舒壓設計的溫暖肩頸及小腿按摩器，便攜性高兼有熱感功能，而且價錢$500有找，為送禮自用、居家必備過冬良品。

便攜熱感按摩器

XPower Comfort N01無線肩頸按摩器，以熱療技術與人體工學設計，不佔據空間，在家或外出都能享受舒適按摩觸感。3D按摩技術模擬專業按摩師手法，提供揉捏、敲擊與綜合3種模式，並配備3段力度調節。雙溫控系統能在38°C與42°C之間切換，有效促進血液循環，緩解肌肉繃緊。