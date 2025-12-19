熱門搜尋:
科技
2025-12-19 04:30:16
日報

XPower首推溫暖按摩器系列 抵買無線肩頸按摩器 小腿按摩儀

XPower無線肩頸按摩器 XPower無線肩頸按摩器 XPower無線肩頸按摩器

向來以行動電源及手機配件為主打的XPower，今年特別推出兩款冬季產品系列，專為禦寒舒壓設計的溫暖肩頸及小腿按摩器，便攜性高兼有熱感功能，而且價錢$500有找，為送禮自用、居家必備過冬良品。

便攜熱感按摩器

XPower Comfort N01無線肩頸按摩器，以熱療技術與人體工學設計，不佔據空間，在家或外出都能享受舒適按摩觸感。3D按摩技術模擬專業按摩師手法，提供揉捏、敲擊與綜合3種模式，並配備3段力度調節。雙溫控系統能在38°C與42°C之間切換，有效促進血液循環，緩解肌肉繃緊。

機身足有1.2kg不算輕，不過使用時可利用調節背帶與手拉帶，靈活運用於頸部、腰部、大腿及小腿等多個部位，一機多用相當便利。每次按摩程式約15分鐘，內置1,800mAh電池容量，最多可以使用1小時，按摩感覺舒適放鬆，力度十足。備有可拆卸和清洗的布料罩以及充電線，操作簡單，售價為$298。
 

XPower溫熱氣壓舒揉小腿按摩儀 XPower溫熱氣壓舒揉小腿按摩儀

輕巧小腿按摩儀

日本「大猩猩之握」按摩器大熱，這款AirCare YQL-555溫熱氣壓舒揉小腿按摩儀，多了熱感更舒適。同樣專門針對久站或久坐族群設計，以氣壓波技術與熱敷功能，模擬人手揉捏動作，配合3段溫度調節有助促進血液循環，深入放鬆小腿肌肉。產品同樣具備3段力度控制，只透過高清顯示屏及按鈕操作，智能定時15分鐘自動停止，確保使用安全。

魔術貼設計可適應不同腿圍，即使細腳踝到粗壯腿形都能貼合，穿戴亦簡單。僅408克的超輕量設計，即使在辦公室甚至旅途中都不佔空間及重量。內置1,800mAh電池容量，支援Type-C快充功能，隨時享受舒壓體驗，售價$438。
WhatsApp查詢：5407 5467

XPower Comfort N01無線肩頸按摩器 XPower溫熱氣壓舒揉小腿按摩儀
