XPower Orcus特色機械鍵盤 多功能雙顯示屏可換軸設計

不論工作還是電競，一個好用鍵盤向來是基本而重要電腦配置。本地品牌XPower推出了一系列未來感十足的多功能性機械鍵盤，其中一款Orcus三模熱插拔可換軸機械鍵盤連雙顯示屏，有特色雙屏幕功能，亦可自訂炫光及可換軸設計，令鍵盤都能多變好玩更個人化。
清脆青軸鍵盤
這款XPower Orcus為83鍵鍵盤，不含數字鍵，附帶中文倉頡碼，方便打字。採用穩定Gasket多層結構，使用青軸軸體，按鍵總行程4mm，手感爽快清脆，按鍵聲亦不算太大。備有防鬼鍵功能，電競輸入更為精準。不過因為遷就觸控屏，方向鍵排列入字母鍵中，而且右方Shift鍵變小，較容易按錯。
內置18種RGB背光燈效，不同色彩及流動多變好玩，亦可以隨時關上。熱插拔可換軸的設計支援3/5pin軸體，可自由DIY更換鍵帽及鍵軸，提升可玩性。
迷你實用屏幕
Orcus鍵盤最特別之處是有兩個電子屏幕，能客製化顯示內容。1.13吋可拆卸顯示屏幕位於鍵盤左上角，除了能顯示日期、時間、天氣及電量，更可以利用軟件轉換最喜愛的圖像，支援自家創作的圖片或GIF檔動畫。右下角則配備一個1.54吋的觸控屏，可左右滑動點擊，能在Windows上快速控制音量、截取螢幕和快速存取設定，非常方便實用。
配備有線、藍牙及2.4G無線連接3種連接模式，一插線即可用不須設定，另可連接mac、iPhone、iPad、Android手機及平板。5000mAh可充電鋰電池，續航力在預設燈效下能運作66小時。XPower網站提供軟件下載，在Windows可自由設計如燈光走向、快捷鍵等自定義功能。
Orcus三模熱插拔可換軸機械鍵盤連雙顯示屏售價$699，另設一款DIY套件售$638，可讓用家自選鍵盤軸體與鍵帽，現已有售。
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