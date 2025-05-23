XPower Orcus特色機械鍵盤 多功能雙顯示屏可換軸設計

不論工作還是電競，一個好用鍵盤向來是基本而重要電腦配置。本地品牌XPower推出了一系列未來感十足的多功能性機械鍵盤，其中一款Orcus三模熱插拔可換軸機械鍵盤連雙顯示屏，有特色雙屏幕功能，亦可自訂炫光及可換軸設計，令鍵盤都能多變好玩更個人化。

清脆青軸鍵盤

這款XPower Orcus為83鍵鍵盤，不含數字鍵，附帶中文倉頡碼，方便打字。採用穩定Gasket多層結構，使用青軸軸體，按鍵總行程4mm，手感爽快清脆，按鍵聲亦不算太大。備有防鬼鍵功能，電競輸入更為精準。不過因為遷就觸控屏，方向鍵排列入字母鍵中，而且右方Shift鍵變小，較容易按錯。