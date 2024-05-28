YouTube再出招反制Ad Block！ 用戶一睇片直接跳至尾段

YouTube近期針對使用廣告攔截器（即俗稱的 adblocker）的用戶，採取了一項新的反制措施。有報導指出，當用戶使用了廣告攔截器觀看YouTube影片時，影片會直接跳至尾段，令用戶無法完整觀賞內容。這個現象似乎只發生在使用 AdBlock 等特定廣告攔截器的用戶身上。

自從去年開始，YouTube 一直在加強執法，打擊用戶使用廣告攔截器的行為。早前 YouTube 會顯示訊息，要求用戶關閉廣告攔截器，否則將無法播放影片，又嘗試過限制 Ad Block 用戶的看片數量；連環的動作，這導致不少用戶選擇卸載廣告攔截器、甚至轉而訂閱 YouTube Premium，但同時亦有人不放棄繼續尋找規避方法。

最新的舉措是讓影片直接跳至尾段，即使重播影片，也會立即跳至結尾。有用戶更表示，當嘗試跳到影片中段時，影片會無止境地載入而無法播放。

雖然YouTube尚未正式回應此事，但大多數用戶都認為這是 YouTube 有意為之，目的是阻止用戶使用廣告攔截器。不過，也有可能是廣告攔截器本身出現問題所致。早前 AdBlock 曾因不明問題影響 YouTube 影片載入速度，當時曾有指只是 AdBlock 內部的 Bug 所致，但亦有人指責是 YouTube 所為。

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