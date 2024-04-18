YouTube封殺Ad Blocker第三方App 外掛用戶被禁看片？

睇YouTube時想享受無廣告阻礙的觀影體驗是人之常情，但要付費享受又是另一回事，不少人都會使用瀏覽器外掛 Ad Blocker 來阻擋 YouTube廣告。YouTube有作出反應，數月前便對此作出限制，令用了 Ad Blocker 的用戶在播放影片時會先進行一段時間的緩衝，現在YouTube再一次封殺 Ad Blocker，而目標則是第三方 App。

對應瀏覧器外掛程式後，YouTube最近再發布了有關第三方 App 的管控——特別是有廣告攔截功能的 App。在使用這些 App 播放 YouTube影片時，我們可能會遇到上述提過的緩衝問題，或出現「以下內容在此應用程式上不可用」的通知，令我們不能正常觀看影片。

YouTube︰無廣告體驗可訂閱Premium

YouTube官方更重申第三方 App 要遵守 API 條款才能使用他們的 API，若發現有第三方 App 違反條款將會作出相應措施，亦強調條款不允許廣告攔截的原因，在於保障創作者因用戶觀看廣告時而獲取的收益，指 YouTube廣告能支持創作者，並讓全球數十億用家繼續使用這個服務。YouTube官方指用戶若想享受無廣告體驗，可以訂閱 YouTube Premium。

而之前 YouTube亦打擊過 YouTubeVanced 這個廣告攔截器，之後相信也會對其他 Ad Blocker 作出管控。若各位正使用這些廣告攔截器，就要留意會否遇到相應情況了。

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