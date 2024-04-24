Youtube專屬「ChatGPT」AI功能上線　簡單提問即可獲得影片重點

AI 功能已在軟、硬件上成為灸手可熱的存在，就像代表了科技和潮流的尖端，誰擁有良好的 AI 功能便是贏家。而現在就連 Youtube 也加入到這個競爭行列之中，其 AI 功能可讓我們更輕鬆地獲得影片重點、甚至是特定內容。
Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗
現時 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗，但同時也有數個限制，首先是這項功能僅讓 Youtube Premium 會員使用；同時也只在 Android 設備上能夠使用，像電腦網頁版和 iPhone 用戶都不能嘗試這個功能；而最後一點則是用戶需年滿 18歲，然後在開啟實驗功能且同意條款後即可使用。
根據網上的消息，在按下「Ask」按鈕以後即會彈出聊天視窗，且有「總結影片」、「推薦相關內容」等常用選項方便用家使用，當然我們也可以自行輸入問題。在外媒的測試下，AI 功能確實可以回答出準確的答案。
不單止分析影片內容，他們甚至嘗試詢問 AI，影片中的產品是否值得購買，也就是向它尋求意見。AI 表明自己是機械人所以不能給出建議，但同時仍從影片中找到相關的重點以作出解答，這也看出 AI 雖然仍有一些限制，但其理解能力已十分不俗。
Youtube推自家AI可免去外掛軟件帶來的風險
而外媒測試中未有顯示若用戶想觀看影片的特定內容，但不知道其時間節點時，AI 能否自動轉頭到對應部分。如果能做到的話，那麼在觀看較長且沒有章節提醒的影片時，這將是非常節省時間的有用功能。
不過可能是以美國用戶為主的測試，英文語系以外的影片並不會出現「Ask」的選項。同時這項實驗將到 5月 1日結束。
現時我們需要下載瀏覽器的外掛程式，才能把 Youtube 影片轉換為文章內容，而現時 Youtube 推出自家的 AI，可以讓我們免去外掛軟件所帶來的任何風險。然而，這功能在實驗中只讓 Premium 用戶使用，雖然這可能是實驗為了剔除濫用而作出的限制，但也可能代表它是 Youtube Premium 的專屬功能，以吸引我們訂閱服務。
比較擔心的是，如果 AI 確實是 Premium 功能，會否使 Premium 的費用上升，又或是像 Ad Blocker 一樣，會禁止我們使用有關的外掛程式，以逼使我們付費成為 Youtube Premium 用家呢？
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