Youtube專屬「ChatGPT」AI功能上線　簡單提問即可獲得影片重點

AI 功能已在軟、硬件上成為灸手可熱的存在，就像代表了科技和潮流的尖端，誰擁有良好的 AI 功能便是贏家。而現在就連 Youtube 也加入到這個競爭行列之中，其 AI 功能可讓我們更輕鬆地獲得影片重點、甚至是特定內容。

Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗

現時 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗，但同時也有數個限制，首先是這項功能僅讓 Youtube Premium 會員使用；同時也只在 Android 設備上能夠使用，像電腦網頁版和 iPhone 用戶都不能嘗試這個功能；而最後一點則是用戶需年滿 18歲，然後在開啟實驗功能且同意條款後即可使用。

根據網上的消息，在按下「Ask」按鈕以後即會彈出聊天視窗，且有「總結影片」、「推薦相關內容」等常用選項方便用家使用，當然我們也可以自行輸入問題。在外媒的測試下，AI 功能確實可以回答出準確的答案。

不單止分析影片內容，他們甚至嘗試詢問 AI，影片中的產品是否值得購買，也就是向它尋求意見。AI 表明自己是機械人所以不能給出建議，但同時仍從影片中找到相關的重點以作出解答，這也看出 AI 雖然仍有一些限制，但其理解能力已十分不俗。