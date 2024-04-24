熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-04-24 11:31:00

Youtube專屬「ChatGPT」AI功能上線　簡單提問即可獲得影片重點

分享：
Youtube專屬「ChatGPT」AI功能上線　簡單提問即可獲得影片重點

Youtube專屬「ChatGPT」AI功能上線　簡單提問即可獲得影片重點

AI 功能已在軟、硬件上成為灸手可熱的存在，就像代表了科技和潮流的尖端，誰擁有良好的 AI 功能便是贏家。而現在就連 Youtube 也加入到這個競爭行列之中，其 AI 功能可讓我們更輕鬆地獲得影片重點、甚至是特定內容。

現時 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗

現時 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗

 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗

現時 Youtube 已經將 AI 功能開放給美國用戶體驗，但同時也有數個限制，首先是這項功能僅讓 Youtube Premium 會員使用；同時也只在 Android 設備上能夠使用，像電腦網頁版和 iPhone 用戶都不能嘗試這個功能；而最後一點則是用戶需年滿 18歲，然後在開啟實驗功能且同意條款後即可使用。

根據網上的消息，在按下「Ask」按鈕以後即會彈出聊天視窗，且有「總結影片」、「推薦相關內容」等常用選項方便用家使用，當然我們也可以自行輸入問題。在外媒的測試下，AI 功能確實可以回答出準確的答案。

不單止分析影片內容，他們甚至嘗試詢問 AI，影片中的產品是否值得購買，也就是向它尋求意見。AI 表明自己是機械人所以不能給出建議，但同時仍從影片中找到相關的重點以作出解答，這也看出 AI 雖然仍有一些限制，但其理解能力已十分不俗。

在按下「Ask」按鈕以後即會彈出聊天視窗，且有「總結影片」、「推薦相關內容」等常用選項方便用家使用，當然我們也可以自行輸入問題。 在按下「Ask」按鈕以後即會彈出聊天視窗，且有「總結影片」、「推薦相關內容」等常用選項方便用家使用，當然我們也可以自行輸入問題。

Youtube推自家AI可免去外掛軟件帶來的風險

而外媒測試中未有顯示若用戶想觀看影片的特定內容，但不知道其時間節點時，AI 能否自動轉頭到對應部分。如果能做到的話，那麼在觀看較長且沒有章節提醒的影片時，這將是非常節省時間的有用功能。

不過可能是以美國用戶為主的測試，英文語系以外的影片並不會出現「Ask」的選項。同時這項實驗將到 5月 1日結束。

現時我們需要下載瀏覽器的外掛程式，才能把 Youtube 影片轉換為文章內容，而現時 Youtube 推出自家的 AI，可以讓我們免去外掛軟件所帶來的任何風險。然而，這功能在實驗中只讓 Premium 用戶使用，雖然這可能是實驗為了剔除濫用而作出的限制，但也可能代表它是 Youtube Premium 的專屬功能，以吸引我們訂閱服務。

比較擔心的是，如果 AI 確實是 Premium 功能，會否使 Premium 的費用上升，又或是像 Ad Blocker 一樣，會禁止我們使用有關的外掛程式，以逼使我們付費成為 Youtube Premium 用家呢？

在瀏覽器上可找到有關把 Youtube 影片摘要成文章的外掛軟件

在瀏覽器上可找到有關把 Youtube 影片摘要成文章的外掛軟件

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受