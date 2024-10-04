YouTube新功能｜Shorts 4大更新　短片將增長至3分鐘

YouTube宣布將會進行多項Shorts短片更新，當中包括從10月15日開始，用戶可上傳最長3分鐘的Shorts短影片；未來亦會推出更多有關Shorts的新功能。
Shorts最長30秒
從10月15日後，Shorts短影片最長可上傳至3分鐘，拍片更加彈性。此更改適用於寬高比為方形或更高的影片，並且不會影響之前上傳的任何視頻，YouTube未來將會推薦更多長的Shorts。播放器最近簡化了其外觀，使創作者的內容佔據中心，觀眾能夠更專注收看。
模板輕鬆創作
現在用家可以使用模板輕鬆上傳影片，將剪輯片段與最熱門的音樂匹配，並添加個人風格。點擊短片上的「Remix」來嘗試模板，然後選擇「使用此模板」來創作。
在未來數月，用家將能夠直接透過Shorts相機存取大量YouTube內容，從而更輕鬆地重新混合喜愛的影片、音樂影片等的剪輯，甚至可以從YouTube上提取多個剪輯。
最紅短片
跟上潮流，手機上全新Shorts的趨勢頁面，將展示更多所在國家及地區的熱門內容，更可以直接從Shorts Feed中預覽觀眾的評論。
自訂Feed選項
YouTube將引入「顯示更少的 Shorts 短片」選項，點擊主頁中任何Shorts網格右上角的選單設置，暫時顯示較少Shorts，確保用家可自訂YouTube體驗。