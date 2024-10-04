YouTube新功能｜Shorts 4大更新　短片將增長至3分鐘

YouTube宣布將會進行多項Shorts短片更新，當中包括從10月15日開始，用戶可上傳最長3分鐘的Shorts短影片；未來亦會推出更多有關Shorts的新功能。

從10月15日後，Shorts短影片最長可上傳至3分鐘，拍片更加彈性。此更改適用於寬高比為方形或更高的影片，並且不會影響之前上傳的任何視頻，YouTube未來將會推薦更多長的Shorts。播放器最近簡化了其外觀，使創作者的內容佔據中心，觀眾能夠更專注收看。

YouTube新功能｜可以像IG一樣使用模板上傳影片。

模板輕鬆創作

現在用家可以使用模板輕鬆上傳影片，將剪輯片段與最熱門的音樂匹配，並添加個人風格。點擊短片上的「Remix」來嘗試模板，然後選擇「使用此模板」來創作。

在未來數月，用家將能夠直接透過Shorts相機存取大量YouTube內容，從而更輕鬆地重新混合喜愛的影片、音樂影片等的剪輯，甚至可以從YouTube上提取多個剪輯。