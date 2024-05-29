YouTube新功能｜YouTube Playables 75個免費小遊戲　香港有得玩？

YouTube最新遊戲功能「Playables」，於Android、iOS和網頁上均可直接玩小遊戲。

根據9to5Google報道，過去幾個月部分YouTube用家可能會留意到，YouTube正在測試其最新遊戲功能「Playables」，現於Android、iOS和網頁上均可直接使用此功能。

免費玩小遊戲

Playables是一種免費的輕量級遊戲，Google稱之為「一種有趣、互動的體驗YouTube的方式」，在主頁上的「探索」中可找到。遊戲還可以保存，並追溯最佳紀錄。如果使用YouTube Premium，影片將繼續在後台播放，遊戲音效將被靜音。否則如果是免費用戶，遊戲的音效將接管。

香港暫未推出

在每個遊戲上方都可退出、打開及關閉音效、保存等。目前有超過75款遊戲可供選擇，包括「Angry Birds Showdown」、「Cut The Rope」和「Trivia Crack」。遊戲類別包括動作、運動、智力與益智、街機、角色扮演與策略、棋牌、問答與文字以及模擬。