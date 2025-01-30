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科技
2025-01-30 07:00:00

YouTube無法略過廣告愈來愈長 有用戶睇足1小時但Google否認

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YouTube無法略過廣告愈來愈長 有用戶睇足1小時但Google否認

YouTube無法略過廣告愈來愈長 有用戶睇足1小時但Google否認

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YouTube是香港人最常用的串流影片平台，然而最近有好多用戶分享，表示YouTube 不可跳過的廣告時間愈來愈長，更甚者可長達1小時，引起網民熱烈討論。有外媒進行調查，結果揭示了大多數用戶看到不可跳過的廣告時間，時間持續超過2分鐘，遠超YouTube官方規定的 60 秒限制。不過Google 似乎否認這點。

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外媒 Android Authority 最近展開了一項調查，詢問人們在 YouTube 上遇到最長不可跳過的廣告時間，他們收到超過 8600 份投票，有31%的受訪者表示在 YouTube 上看到超過2分鐘的不可跳過廣告時間。

31%受訪者睇過2分鐘以上不可跳過廣告

有16%的受訪者表示，他們見過持續1-2分鐘的不可跳過廣告，而12%受訪者則表示他們見過最長不可跳過的廣告時間持續46 – 60秒。不過，有24%投票者表示他們在用 YouTube Premium，因此沒有廣告的煩惱。

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Google指廣告攔截器影響

針對用戶抱怨，Google表示，某些情況下，廣告攔截器可能會影響廣告的播放，導致廣告時間延長。然而，許多用戶反駁稱，即使在沒有使用廣告攔截器的情況下，他們仍然遇到過長的廣告，這讓 Google 的解釋顯得不夠信服力。不知網友們又有沒有遇過超長又無法跳過的廣告呢？

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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