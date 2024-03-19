熱門搜尋:
回南天 SEASONS PLACE 潮濕 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-03-19 12:00:01

YouTube｜為 AI 生成影片推新措施　虛擬內容需加標籤註明

分享：
YouTube 昨日在網誌中公佈，將會為 AI 生成的影片及內容新增標籤識別。

YouTube 昨日在網誌中公佈，將會為 AI 生成的影片及內容新增標籤識別。

利用生成式 AI 創作內容日漸普及，AI 自動生成器如 Midjourney、Sora 等相繼出現，大量修圖、影片及生成聲音，當中的人物、地方及物件仿真度高，真假難分成為網絡界的一大討論。YouTube 昨日就此宣佈訂立全新措施，要求創作者在使用這些虛擬內容時，必需加入標籤公開註明，YouTuber 以後製作影片時要多加留意。

於YouTube上載影片時，需要申報內容是否經過修過或生成。（圖片來源：YouTube）

於YouTube上載影片時，需要申報內容是否經過修過或生成。（圖片來源：YouTube）

生成內容需註明

YouTube 於網誌中表示，引入了一個全新工具，要求創作者在使用經過修改或合成媒體（包括生成式 AI）製作的擬真內容時，需向觀眾公開聲明，防止誤認為真實的人物、地點或事件。聲明將以標籤形式出現在擴展描述或視頻播放器中，明顯是虛假、動畫、包含特效或使用生成式 AI 輔助製作的內容則不在此限。

新標籤旨在加強與觀眾的透明度，建立創作者與觀眾之間的信任。一些需要披露的內容例子包括：使用逼真人物的肖像，包括修改和替換人臉或合成聲音；修改真實事件或地點的片段和虛構重大事件的逼真描繪等。

在內容下方，將會註明這是生成或經修改的影片。（圖片來源：YouTube） 一般情況下在擴展描述中可見到有關註明。（圖片來源：YouTube）

明顯虛假可豁免

如果生成式 AI 用於提高效率，例如生成劇本、內容構思或自動字幕，另外合成媒體不真實或更改細微則不需公開。當中包括明顯不真實的內容、顏色調整或燈光濾鏡、背景模糊或復古等特殊效果，以及美化濾鏡或其他視覺增強效果，在 YouTube 的幫助中心中可看到更多示例。

大部分影片標籤將出現在擴展描述中，但對於涉及更敏感話題例如健康和新聞等，將會在視頻本身展示更突出的標籤。在某些情況下，即使創作者未披露，YouTube 也可能自行添加標籤，特別是當修改或合成的內容有可能混淆或誤導。

未來這項新措施將在所有平台上推出，同時 YouTube 亦考慮對持續選擇不公開這些信息的創作者強制執行。同時團隊亦推動更新的隱私流程，以便觀眾可以要求移除模擬個人的AI生成或其他合成或修改的內容。

資料來源：YouTube

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受