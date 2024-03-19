YouTube｜為AI生成影片推新措施　虛擬內容需加標籤註明

YouTube 昨日在網誌中公佈，將會為 AI 生成的影片及內容新增標籤識別。

利用生成式AI創作內容日漸普及，AI自動生成器如Midjourney、Sora等相繼出現，大量修圖、影片及生成聲音，當中的人物、地方及物件仿真度高，真假難分成為網絡界的一大討論。YouTube昨日就此宣佈訂立全新措施，要求創作者在使用這些虛擬內容時，必需加入標籤公開註明，YouTuber以後製作影片時要多加留意。

生成內容需註明 YouTube於網誌中表示，引入了一個全新工具，要求創作者在使用經過修改或合成媒體（包括生成式AI）製作的擬真內容時，需向觀眾公開聲明，防止誤認為真實的人物、地點或事件。聲明將以標籤形式出現在擴展描述或視頻播放器中，明顯是虛假、動畫、包含特效或使用生成式AI輔助製作的內容則不在此限。 新標籤旨在加強與觀眾的透明度，建立創作者與觀眾之間的信任。一些需要披露的內容例子包括：使用逼真人物的肖像，包括修改和替換人臉或合成聲音；修改真實事件或地點的片段和虛構重大事件的逼真描繪等。