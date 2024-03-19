YouTube｜為AI生成影片推新措施　虛擬內容需加標籤註明

利用生成式AI創作內容日漸普及，AI自動生成器如Midjourney、Sora等相繼出現，大量修圖、影片及生成聲音，當中的人物、地方及物件仿真度高，真假難分成為網絡界的一大討論。YouTube昨日就此宣佈訂立全新措施，要求創作者在使用這些虛擬內容時，必需加入標籤公開註明，YouTuber以後製作影片時要多加留意。
生成內容需註明
YouTube於網誌中表示，引入了一個全新工具，要求創作者在使用經過修改或合成媒體（包括生成式AI）製作的擬真內容時，需向觀眾公開聲明，防止誤認為真實的人物、地點或事件。聲明將以標籤形式出現在擴展描述或視頻播放器中，明顯是虛假、動畫、包含特效或使用生成式AI輔助製作的內容則不在此限。
新標籤旨在加強與觀眾的透明度，建立創作者與觀眾之間的信任。一些需要披露的內容例子包括：使用逼真人物的肖像，包括修改和替換人臉或合成聲音；修改真實事件或地點的片段和虛構重大事件的逼真描繪等。
明顯虛假可豁免
如果生成式AI用於提高效率，例如生成劇本、內容構思或自動字幕，另外合成媒體不真實或更改細微則不需公開。當中包括明顯不真實的內容、顏色調整或燈光濾鏡、背景模糊或復古等特殊效果，以及美化濾鏡或其他視覺增強效果，在YouTube的幫助中心中可看到更多示例。
大部分影片標籤將出現在擴展描述中，但對於涉及更敏感話題例如健康和新聞等，將會在視頻本身展示更突出的標籤。在某些情況下，即使創作者未披露，YouTube也可能自行添加標籤，特別是當修改或合成的內容有可能混淆或誤導。
未來這項新措施將在所有平台上推出，同時YouTube亦考慮對持續選擇不公開這些信息的創作者強制執行。同時團隊亦推動更新的隱私流程，以便觀眾可以要求移除模擬個人的AI生成或其他合成或修改的內容。
資料來源：YouTube