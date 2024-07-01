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科技
2024-07-01 17:01:13

YouTube Premium 5項新功能　AI智能跳過及詢問、下載Shorts短片

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YouTube Premium推出5項新功能，暫時只於美國Android用戶率先試用。

YouTube Premium推出5項新功能，暫時只於美國Android用戶率先試用。

YouTube剛為Premium用戶推出了5項全新功能，從跳過到關鍵時刻，到離線觀看的智能下載。部分功能暫時只限Android及美國用戶使用，相信不久將來香港將會全數用到。

YouTube新功能｜只需雙擊即會出現跳過按鈕。

YouTube新功能｜只需雙擊即會出現跳過按鈕。

跳至指定時刻

用戶現在可以更輕鬆地跳到影片的最佳部分。當雙擊跳過時，將看到一個「跳過」按鈕，它會直接跳到用戶想去的時間。這個功能結合了AI和觀看數據，現推出至所有美國Android Premium訂閱用戶，iOS用戶也會在未來幾週內開放。

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YouTube新功能｜Shorts畫中畫功能可隨時觀看短片。 YouTube新功能｜以後Shorts也可以下載離線觀看。

YouTube Shorts畫中畫

YouTube Shorts推出了新的畫中畫功能，在Android設備上，用戶可在瀏覽其他應用程式或查看訊息時觀看Shorts。

YouTube Shorts智能下載

手機可自動下載一批新的有趣Shorts，並能離線觀看。這項實驗性功能，可於youtube.com/new先行體驗測試。僅適用於Android裝置，香港用戶都可率先試用。

YouTube新功能｜使用詢問功能，可以利用AI簡介短片內容。

YouTube新功能｜使用詢問功能，可以利用AI簡介短片內容。

AI詢問影片

只在美國的Android設備上重新推出，這輔助工具可以回答問題、建議相關內容等，而不會中斷播放體驗。通過點擊視頻下方的「詢問」來使用，並開始詢問關於影片的問題或選擇建議的提示。

重新設計的主頁面

在桌面版的YouTube網頁上，試驗正在構建的重新設計的觀看頁面，以改善觀看體驗，更容易找到相關內容和參與評論，香港用戶都可試用。

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