Z世代揚威海外 勇奪James Dyson設計大獎 E-COATING塗料出自玻璃碎 室內降溫8.6°C 低成本為減碳出力

上周立冬過後，氣溫始徐徐下降。全球暖化嚴重，香港氣溫平均為每10年上升0.24°C，且四季愈來愈不分明，市民對冷氣的依賴隨之增加，亦是本港高碳排放量的一大成因。眼見香港愈來愈熱，兩位Z世次想到運用廢棄玻璃，加上反射熱幅射原理，研發外牆用E-COATING降溫塗料，將室內環境降溫高達8.6°C。該項目更被「吸塵機之父」James Dyson親自挑選，勇奪本屆James Dyson設計大賽的可持續發展大獎，亦是賽事舉辦以來香港首次榮獲此國際殊榮，可謂意義非凡。 一個項目 應對兩大環保挑戰 之所以要設計E-COATING降溫塗料，兩位同學異口同聲表示，「香港夏天愈來愈炎熱，即使來到11月仍然要開冷氣。有報告指，空調耗電佔本地總用電量的31%；那邊廂，香港也面對大量的廢棄玻璃問題，每天約有178公噸玻璃樽被送入堆填區，其中大部分都未能得到充分利用。」剛巧他們在學校正進行有關輻射冷卻的研究，惟偏向理論方面，故萌生實踐想法，利用回收玻璃作為主要原材料，並調整塗料配方，製造出一種既能降溫又能節能，並且對環境友善的塗料。「一次過應對廢棄玻璃和減碳節能兩個問題，將廢物轉化為寶貴資源，體現循環經濟概念。」

生產成本低一半 亞洲應用場景更理想 將回收玻璃樽清洗、打碎，再研磨成特定大小的粉末，變成E-COATING的基本原料。相對於其他降溫或隔熱塗料，肖同學指E-COATING擁有成本優勢。她解釋，「坊間有類似功效的特殊納米塗料，生產過程中涉及極端高溫，能源消耗大，也增加產品生命周期的碳足跡。收集回收玻璃成本低，也減少對顏料原材料開採或人工合成的需求，生產時已經減少碳排放。」她續指E-COATING降溫原理跟太陽輻射有關，塗料內含無數極小的玻璃顆粒，當太陽光照射到塗層表面後，會在塗層中產生無數次的折射，最終將大部分太陽光和熱量被反射出去。「對於像香港般這種太陽輻射強烈的亞洲地區，E-COATING的效果會更加明顯。」 實際應用方面，陳同學表示大多數建築屋頂和外牆都是由混凝土製成的，因此首階段的研發重點定為適用於混凝土表面。「然而我們發現金屬屋頂或電箱等也有需求，因此在下一階段將會研發金屬表面適用的塗料。」他又稱團隊已成立初創公司，洽商建立原材料採購流程，估計生產成本可降至同類塗料的一半；在內部測試下，室內最多可降溫8.6°C，且水性塗料可減低VOC揮發。「目前，我們已將塗料送檢作國家標準的檢測，一旦確認產品的品質達到標準，我們將正式將產品推向市場。」