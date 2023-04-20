一中資港股CFO擬不滿被免職　傳持長劍硬闖辦公室反鎖自己3天

近日本港一間上市公司寶寶樹集團（1761）發生一宗離奇事件，其首席財務官（CFO）擬因不滿被集團免職，而持長劍硬闖辦公室，並反鎖自己3天，事件曝光後一度衝上內地搜尋網站熱搜。
寶寶樹集團股價現跌6.15%，報0.305元。
本月11日將CFO免職
據港交所在4月11日的公告表示，原職為董事及首席財務官的徐翀，被免除了職務且即時生效，更指出在集團有關附屬公司或關聯公司內擔任的職務，也將一併被免去。
寶寶樹集團亦同時要求徐翀立即歸還，由其所持有的涉及公司的所有支票簿、印章、銀行授權簽字人權限等，但截至公告當日徐翀卻並未歸還。
而在寶寶樹集團4月17日另一公告指，徐翀曾在資金充足的情況下，不合理地暫停支付員工工資，並在本年度期間拒絕及時批准多家供應商的應付款項，因此該董事會認為徐翀的表現並不滿意。
傳持長劍硬闖辦公室反鎖自己3天
內媒引述知情人士報道，徐翀不滿免職安排，在被免職的當天，不但拒絕與新任CFO交接，當公司要求他離開辦公室時，竟拿起一把長劍，強行硬闖入辦公室，並將自己鎖於辦公室3天，據了解，中間亦爆發肢體衝突。
根據資料，徐翀在企業財務及金融管理方面經驗豐富，其出生在1975年，曾在中銀國際控股、中視金橋國際傳媒、華康保險代理等公司任職。自2014年起，他開始擔任寶寶樹集團執行董事、首席財務官，負責戰略發展、財務運營管理及資本運作。
寶寶樹集團陷上市造假疑雲
寶寶樹集團近期亦陷上市造假疑雲，有指集團在2018年上市時，因融資訂單認購量不足，於是公司數名董事決議用「結構單」的方式解決，即由一家公司以7,000萬美元，認購公司發行訂單，之後再將此募集資金以委託理財的形式歸還給該公司，以資金循環的方式擴大上市規模。
資料顯示，寶寶樹集團是一家母嬰類社區平台，於2018年11月27日在港交所上市。上市前，公司曾獲復星集團、好未來、聚美優品、阿里等多家知名機構投資，招股書中，寶寶樹自稱是「中國最大、最活躍的母嬰類社區平台」。