一中資港股CFO擬不滿被免職　傳持長劍硬闖辦公室反鎖自己3天

近日本港一間上市公司寶寶樹集團（1761）發生一宗離奇事件，其首席財務官（CFO）擬因不滿被集團免職，而持長劍硬闖辦公室，並反鎖自己3天，事件曝光後一度衝上內地搜尋網站熱搜。

本月11日將CFO免職

據港交所在4月11日的公告表示，原職為董事及首席財務官的徐翀，被免除了職務且即時生效，更指出在集團有關附屬公司或關聯公司內擔任的職務，也將一併被免去。

寶寶樹集團亦同時要求徐翀立即歸還，由其所持有的涉及公司的所有支票簿、印章、銀行授權簽字人權限等，但截至公告當日徐翀卻並未歸還。

而在寶寶樹集團4月17日另一公告指，徐翀曾在資金充足的情況下，不合理地暫停支付員工工資，並在本年度期間拒絕及時批准多家供應商的應付款項，因此該董事會認為徐翀的表現並不滿意。