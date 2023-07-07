一個月低｜大行集體下調恒指目標價 兩日挫882點再失萬九

美國聯儲局議息紀錄釋強烈「鷹派」訊號，恒生指數兩日累失882點，令收復僅3日的萬九關再次失守。恒指持續未見突破後大行接連按捺不住，出現集體下降恒指目標價的情況，繼摩根士丹利、花旗及瑞銀後，大和亦將其目標由22,500點，降至21,500點。
大和降至21500點 惟審慎樂觀
大和指，是基於人民幣走弱而降恒指目標，並將恒指成分股今年盈利增長預測，由9.3%降至6%；同時亦下調上證綜合指數目標價至3,450點，原本目標為3,550點。不過大和指，兩市場估值反映資金對內地經濟及地緣政局有憂慮，但仍對兩地市場審慎樂觀，並相信資金或在第三季末回流內地，因此下半年應逢低吸納。大和最新將耐世特(1316)納入首選股，其他包括友邦保險(1299)、中國神華(1088)、華潤啤酒(291)、華住集團(1179)及騰訊控股(700)。
近日大行陸續將恒指目標價下調，大摩上月初將恒指目標由24,500點，降至明年6月底看21,500點，最熊預測更為14,300點。花旗在上周亦將年底目標價，由24,000點降至22,000點，明年上半年目標則為23,000點。同樣地，瑞銀亦在上月底將今年目標由23,600點，降至21,700點；MSCI香港指數目標亦由12,550點，降至11,300點。
瑞銀料下半年重估空間不大
瑞銀指，內地增長未如預期，加上利率攀升，令港股上半年跑輸，雖然估值現價合理，但認為在息口持續高企，料下半年港股估值重估空間不大，盈利推動的升幅亦不大。該行將首選股加入金沙中國(1928)及銀河娛樂(027)，剔出港交所(388)及新濠國際發展(200)。
至於花旗下半年7大首選股包括網易(9999)、周大福(1929)、金沙、比亞迪(1211)、申洲國際(2313)、友邦及華潤燃氣(1193)。該行同時指，部分股份亦受惠國策及成本下降，如東風汽車(489)、建設銀行(939)及龍源電力(916)。
大市方面，恒生指數昨最多瀉627點，收市仍挫577點或3%，報18,533點，為4個月來最大跌勢，創逾1個月低；國企股指數報6,268點，挫221點或3.4%；恒生科技指數收報3,948點，跌67點或1.7%。主板成交額973億元。
內銀除淨後捱沽 空軍續炸ETF
大市失守萬九及18,500點大關，引發約201隻牛證遭強制收回，當中142隻為恒指牛證。港股通續吸資，滬深合共淨買額32.27億元。不過三大指數買賣基金(ETF)連續兩日成最活躍沽空港股，盈富基金(2800)錄32億元沽空額，沽空率近七成。
內銀除淨後下挫，三大內銀成跌市推手，建行失3.2%；工商銀行(1398)挫3.2%；中國銀行(3988)跌2.4%，3股合共拖低大市195點。至於逆市錄升幅的藍籌只有兩隻，分別為小米集團(1810)及比亞迪，前者升0.2%；後者漲0.1%。