一個月低｜大行集體下調恒指目標價 兩日挫882點再失萬九

美國聯儲局議息紀錄釋強烈「鷹派」訊號，恒生指數兩日累失882點，令收復僅3日的萬九關再次失守。恒指持續未見突破後大行接連按捺不住，出現集體下降恒指目標價的情況，繼摩根士丹利、花旗及瑞銀後，大和亦將其目標由22,500點，降至21,500點。

大和降至21500點 惟審慎樂觀

大和指，是基於人民幣走弱而降恒指目標，並將恒指成分股今年盈利增長預測，由9.3%降至6%；同時亦下調上證綜合指數目標價至3,450點，原本目標為3,550點。不過大和指，兩市場估值反映資金對內地經濟及地緣政局有憂慮，但仍對兩地市場審慎樂觀，並相信資金或在第三季末回流內地，因此下半年應逢低吸納。大和最新將耐世特(1316)納入首選股，其他包括友邦保險(1299)、中國神華(1088)、華潤啤酒(291)、華住集團(1179)及騰訊控股(700)。

近日大行陸續將恒指目標價下調，大摩上月初將恒指目標由24,500點，降至明年6月底看21,500點，最熊預測更為14,300點。花旗在上周亦將年底目標價，由24,000點降至22,000點，明年上半年目標則為23,000點。同樣地，瑞銀亦在上月底將今年目標由23,600點，降至21,700點；MSCI香港指數目標亦由12,550點，降至11,300點。

